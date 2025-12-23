Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

L’incertitude est toujours de mise sur l’avenir du Parc des Princes et le lieu du potentiel nouveau stade du PSG. De nouvelles informations sur le sujet ont été révélées et elles ne vont pas plaire aux supporters parisiens.

Quel sera le stade du Paris Saint-Germain pour les années à venir ? Le suspense sur le sujet est immense. Depuis plusieurs mois, le Qatar a fait part à la mairie de Paris de son souhait d’acheter le Parc des Princes. Jusqu’à présent, la direction du PSG s’est heurtée au refus catégorique d'Anne Hidalgo, qui considère ce stade comme le patrimoine des Parisiens et des Parisiennes et qui ne souhaite donc pas le vendre au club de la capitale. Les élections municipales des 15 et 22 mars prochain sont évidemment susceptibles de changer la donne.

Plusieurs candidats ont déjà évoqué le sujet en ouvrant la porte à une vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe sera donc logiquement très attentif aux résultats des élections à la Mairie de Paris dans quatre mois. En attendant, la tendance est toujours… à un départ du Parc des Princes. Ce constat est plus que jamais valable si l’on se fie aux informations du compte spécialisé PSG Inside Actu.

Sur X, l’insider est même allé plus loin dans ses révélations en dévoilant le nom du site qui tient actuellement la corde pour accueillir le nouveau stade du Paris Saint-Germain, dont le coût de la construction est estimée à près d’un milliard d’euros. « Le Paris Saint-Germain envisage toujours un départ du Parc des Princes. Massy tiendrait la corde dans ce dossier. La décision finale est attendue avant la fin de saison : initialement prévue en fin d’année, la direction souhaite désormais prendre le temps nécessaire » a publié sur son compte X le compte spécialisé.

La décision du PSG est donc reportée et n’interviendra pas à la fin de l’année civile comme cela avait d’abord été évoqué. Il faudra plus probablement attendre la fin de la saison, donc fin mai ou début juin, pour connaître les décisions officielles et définitives du Paris Saint-Germain. Mais à ce stade des négociations et de l’avancée du dossier, c’est donc vers un départ du Parc des Princes et vers une arrivée à Massy que l’on se dirigerait. Un choix qui ne ferait sans doute pas l’unanimité chez les supporters parisiens, lesquels sont très nombreux à espérer que le PSG reste au Parc des Princes pour encore de longues années.