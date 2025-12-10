al khelaifi copie le real le psg a perdu la tete nasser 40 395250
Nasser Al-Khelaifi, patron du PSG

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes

PSG10 déc. , 8:00
parGuillaume Conte
3
Le Parc des Princes acheté par le PSG dès 2026, la porte est ouverte soudainement par le candidat de gauche à la Mairie de Paris. Un vrai changement qui tranche avec la position d'Anne Hildago.
C’est un feuilleton qui dure depuis désormais plus de trois ans. Les propriétaires du Paris SG estiment que des travaux sont nécessaires pour agrandir le Parc des Princes. Mais depuis 2011, le Qatar a déjà beaucoup investi, pour un bien qui ne leur appartient pas. Et avant de financer des investissements colossaux, le PSG souhaite tout simplement devenir le propriétaire du Parc des Princes pour en récupérer la gestion et les bénéfices. Jusqu’à présent, le PSG est obligé de payer un loyer pour un monument parisien que la maire de la capitale, Anne Hidalgo, ne veut pas vendre.

Le Parc vendu, il affiche la couleur

Selon l’élue, les fonds étrangers possèdent déjà de nombreuses places fortes de la capitale, des hôtels de prestige aux maisons réputées en passant par des grands magasins, et il était hors de question de vendre le Parc des Princes, seul stade de football de grande capacité de la ville.
Vexé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé le projet d’un grand stade loin de Paris, à Poissy ou à Massy, avec un projet qui partirait de zéro et prendrait des années à se réaliser. Mais avec les élections municipales de 2026, tout pourrait changer. Et même du côté de l’ancien adjoint d’Anne Hidalgo, candidat à la succession de l’élue socialiste, on ouvre clairement la porte à une vente du Parc des Princes au Qatar.
« Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris. Donc oui, Maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris. Peu importe la forme juridique que cela prendra, je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc. On peut préserver l’âme du Parc, rendre la Porte de Saint-Cloud plus respirable et permettre au PSG de rêver plus grand, en restant à Paris ; Et tout ça, dès 2026 », a avancé dans L'Equipe Emmanuel Grégoire, qui envisage une vente sèche, ou une location-fiducie sur une très longue durée. Le projet qui date d’il y a plusieurs années, avec un PSG Land entre la Porte d’Auteuil et la Porte de Saint-Cloud et des espaces verts au-dessus d’un périphérique qui serait entièrement recouvert à ce niveau.
Néanmoins, les promesses électorales sont à confirmer dans les faits pour un PSG qui se veut très prudent désormais. Surtout que la ville de Paris va vouloir se blinder juridiquement, notamment en cas de vente du PSG ou bien d’utilisation du Parc des Princes pour d’autres choses que le football. Un dossier encore complexe, mais qui s’ouvre clairement avec pour la première fois la volonté affichée de vendre le Parc des Princes au Qatar, même si cela dépendra des élections et de beaucoup d’autre chose. Car même le prix du Parc des Princes avait déjà fait l’objet d’un débat houleux entre QSI et la capitale française.
3
Derniers commentaires

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes

Le Pgégé n’existe que grâce à Paris , il ne faut juste pas inverser la situation … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

l'arret n'est pas si difficile a faire! la tete est trop croiser pour le mettre en dificulté rulli n'a pas etait bon sur ce match

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

C'est con... il n'y a plus Lyon pour payer

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Paixao en feu? La blague 🤣😅😱

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme: 3 victoires et 3 défaites ... Je ne pense pas que beaucoup pensaient vous voir avec 0 pts vu les équipes a jouer

