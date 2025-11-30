PSG : Pacho reçoit des notes honteuses

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, Pacho est passé totalement au travers contre l'AS Monaco. Pour le joueur du PSG, buteur contre Tottenham, le retour sur terre fait mal.

L'Equipe et Le Parisien, l'Equatorien n'est pas ménagé et ses notes sont très éloignées de ce que l'on attend pour un joueur de ce standing. Nul ne peut le contester, Pacho a été probablement l'un des meilleurs recrutements du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Arrivé de Francfort en 2024 pour 40 millions d'euros, l'international équatorien a vite montré son talent. Mais, aussi talentueux soit-il, le défenseur de 24 ans est comme ses coéquipiers parisiens, il commence à tirer la langue avec l'accumulation des rencontres. Aligné à chaque fois en Ligue des champions, Pacho est également un joueur de base pour Luis Enrique en Ligue 1 . Mais samedi, sur la pelouse monégasque, c'est le fantôme de Pacho qui était là et ce dimanche, le joueur parisien doit avoir les oreilles qui sifflent. Car danset, l'Equatorien n'est pas ménagé et ses notes sont très éloignées de ce que l'on attend pour un joueur de ce standing.

Pacho est passé totalement au travers

Dans le quotidien sportif, Pacho obtient la plus faible note, avec Senny Mayulu, à savoir un 3 sur 10. « Le jeu dos au but de Balogun lui a fait du mal. C'est d'ailleurs l'un des points faibles de l'Équatorien face aux attaquants physiques. En retard sur le but de Minamino, il a vu le ballon lui passer entre les jambes (68e). Onze ballons perdus : bien trop à son poste. », justifie L'Equipe. Dans Le Parisien, le défenseur des champions d'Europe ne fait guère mieux avec seulement 3,5 sur 10. « L’Équatorien a été un peu moins dominant qu’à l’accoutumée dans les duels et s’est montré, lui aussi, un peu trop passif sur le but de Minamino. Onze ballons perdus et un déchet assez surprenant dans la relance », constate le quotidien francilien.

Pour Luis Enrique, aucun joueur ne peut particulièrement être pris pour cible. Mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne l'a pas caché, il n'a pas du tout apprécié la prestation d'ensemble de son équipe, considérant même qu'il avait vu face à l'AS Monaco « le plus mauvais match de la saison » pour le PSG. Pacho et ses coéquipiers ont une semaine pour récupérer et se remettre les idées en place. Car samedi prochain, c'est une formation de Rennes en très grande forme qui débarque au Parc des Princes. Et un nouveau faux-pas en Ligue 1, où l'écart n'est pas fait avec l'Olympique de Marseille, pourrait commencer à faire des vagues.