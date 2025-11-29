ICONSPORT_267306_0027
Luis Enrique

Pas de recrue au PSG, l’autre raison dévoilée

PSG29 nov. , 16:30
parEric Bethsy
0
Malgré la Ligue des Champions remportée la saison dernière, Luis Enrique n’est pas rassasié. L’entraîneur du Paris Saint-Germain reste déterminé et sent encore une marge de progression pour son effectif. D’où la volonté de ne pas perturber son équilibre pendant les mercatos.
Ce n’est pas dans les habitudes de Luis Enrique. Mais à la veille du choc face à l’AS Monaco vendredi, le coach du Paris Saint-Germain a partagé une certaine lassitude sur son quotidien. « Je crois qu'il y a trop de conférences de presse, s’est-il plaint avec humour, du moins au début de sa déclaration. Cette semaine, ça fera six ! Je ne rigole pas, c'est vrai. Après les matchs, je suis tellement fatigué que c'est difficile mentalement de gérer ça, surtout si le résultat n'est pas favorable. »
Luis Enrique est égal à lui-même, toujours à fond
- Un habitué du Campus
Le vie d’entraîneur parisien n’est pas reposante, notamment à cause du « bruit autour de l'équipe » récemment dénoncé par l’Espagnol devant les médias. La sensation donnée en interne est pourtant bien différente. Au sein du club de la capitale, on décrit toujours un coach « égal à lui-même, toujours à fond ». Son exigence n’a pas baissé en ce qui concerne la préparation des matchs avec son staff ou d’autres domaines comme le respect des horaires et la diététique. La pression sur ses hommes aurait pu diminuer après le sacre en Ligue des Champions. Mais le journal L’Equipe l’annonce encore affamé et déterminé à conserver ce titre européen.
Luis Enrique sent son équipe capable d’y parvenir grâce à un potentiel encore inexploité à ses yeux. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent son souhait de ne pas renforcer l’effectif. Et ce malgré les nombreuses blessures subies ces derniers mois. A ce sujet, l’ancien coach du FC Barcelone a hâte de retrouver son groupe en forme et au complet pour les gros rendez-vous du printemps. D’ici là, les rumeurs d’un intérêt du Barça et de Liverpool auront sûrement disparu.
0
Derniers commentaires

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

et toujours dans le but de vous faire comprendee l OM na rien demandé la dedans. jsute un influenceur de salon ou quelques journaleux en quete de notoriete disent le contraire. PSG championn. evidemmment qu on le sait tous

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu veux dire comme toi?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quasi l'équipe contre Tottenham. Encore Hernandez en espérant qu'il soit moins debile aujourd.hui. Il faut gagner le plus grand choc de la L1 pour mettre tout le monde d'accord. Allez Paris !!

« C’est leur saison », l’OM fait peur au PSG

tu mens comme toujours..... ave un budget, le PSG ne compte pas que sur les 3 joueurs manquants. par contre l OM avec cette infirmerie pleine, meme sxi elle se vide un peu, et toujours loin de l effectif du PSg. donc bien sur que c est du sarcasme tes conneries...... si le PSG meme evec une equipe C voir F. se doit d etre champions. juste pour qu a la fin tu puisses encore cracher sur l OM. on est pas si idiots hein. allez file champion

L’OL dans le rouge, John Textor accuse Michele Kang

Vu le bordel a l OL on en a pour 5ans pour revenir a une bonne equipe

Loading