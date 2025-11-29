Pas de recrue au PSG, l’autre raison dévoilée

Malgré la Ligue des Champions remportée la saison dernière, Luis Enrique n’est pas rassasié. L’entraîneur du Paris Saint-Germain reste déterminé et sent encore une marge de progression pour son effectif. D’où la volonté de ne pas perturber son équilibre pendant les mercatos.

Je crois qu'il y a trop de conférences de presse, s’est-il plaint avec humour, du moins au début de sa déclaration. Cette semaine, ça fera six ! Je ne rigole pas, c'est vrai. Après les matchs, je suis tellement fatigué que c'est difficile mentalement de gérer ça, surtout si le résultat n'est pas favorable. » Ce n’est pas dans les habitudes de Luis Enrique. Mais à la veille du choc face à l’AS Monaco vendredi, le coach du Paris Saint-Germain a partagé une certaine lassitude sur son quotidien. «, s’est-il plaint avec humour, du moins au début de sa déclaration.

Luis Enrique est égal à lui-même, toujours à fond - Un habitué du Campus

Le vie d’entraîneur parisien n’est pas reposante, notamment à cause du « bruit autour de l'équipe » récemment dénoncé par l’Espagnol devant les médias. La sensation donnée en interne est pourtant bien différente. Au sein du club de la capitale, on décrit toujours un coach « égal à lui-même, toujours à fond ». Son exigence n’a pas baissé en ce qui concerne la préparation des matchs avec son staff ou d’autres domaines comme le respect des horaires et la diététique. La pression sur ses hommes aurait pu diminuer après le sacre en Ligue des Champions. Mais le journal L’Equipe l’annonce encore affamé et déterminé à conserver ce titre européen.

Luis Enrique sent son équipe capable d’y parvenir grâce à un potentiel encore inexploité à ses yeux. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent son souhait de ne pas renforcer l’effectif. Et ce malgré les nombreuses blessures subies ces derniers mois. A ce sujet, l’ancien coach du FC Barcelone a hâte de retrouver son groupe en forme et au complet pour les gros rendez-vous du printemps. D’ici là, les rumeurs d’un intérêt du Barça et de Liverpool auront sûrement disparu.