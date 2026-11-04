Rennes-Olympiakos : Les compos (16h30 sur Canal+Foot)
4e journée d'Europa League
Rennes : Samba, Reynolds, Oliveira, Cresswell, Rouault, Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Tamari, Dia
Olympiakos : Ortega, Carmo, Saliakas, Restos, Bruno, Puerta, Hezze, Sa, Fortounis, Bailey, Gonzalez
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Derniers commentaires
PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres
N'importe quoi l'analyse personnelle de Mr Bethsy. Bla... bla... bla... comme dirait l'expert philosophe du site.^^ Ferran Torres était titulaire lors des deux derniers matchs en L1, contre l'OL et au Havre. Un vrai manque de confiance.
OL : Fonseca se sacrifie, Virginie Sainsily lui dit merci
Il y a qq mois beaucoup le critiquaient et ces mêmes supporters s'offusquent aujourd'hui...Si tout le monde y trouve son compte c'est parfait
OL : Fonseca se sacrifie, Virginie Sainsily lui dit merci
quel grand seigneur
Fonseca quitte l’OL et réalise « un rêve d’enfant »
et tant mieux parce que les enfants du LoL ont eux aussi envie de rêver… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »
Quels menteurs ces Espagnols ! Ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir concernant le PSG et ses joueurs.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
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|V
|N
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|+/-
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