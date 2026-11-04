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Rennes-Olympiakos : Les compos (16h30 sur Canal+Foot)

Europa League
parCorentin Facy
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4e journée d'Europa League
Rennes : Samba, Reynolds, Oliveira, Cresswell, Rouault, Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Tamari, Dia
Olympiakos : Ortega, Carmo, Saliakas, Restos, Bruno, Puerta, Hezze, Sa, Fortounis, Bailey, Gonzalez
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Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres

N'importe quoi l'analyse personnelle de Mr Bethsy. Bla... bla... bla... comme dirait l'expert philosophe du site.^^ Ferran Torres était titulaire lors des deux derniers matchs en L1, contre l'OL et au Havre. Un vrai manque de confiance.

OL : Fonseca se sacrifie, Virginie Sainsily lui dit merci

Il y a qq mois beaucoup le critiquaient et ces mêmes supporters s'offusquent aujourd'hui...Si tout le monde y trouve son compte c'est parfait

OL : Fonseca se sacrifie, Virginie Sainsily lui dit merci

quel grand seigneur

Fonseca quitte l’OL et réalise « un rêve d’enfant »

et tant mieux parce que les enfants du LoL ont eux aussi envie de rêver… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »

Quels menteurs ces Espagnols ! Ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir concernant le PSG et ses joueurs.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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LOSC Lille
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3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
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Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
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Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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