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Raphaël Varane fait son retour au RC Lens

Raphaël Varane fait son retour au RC Lens

Lens
parCorentin Facy
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Formé au RC Lens, l’ancien défenseur de l’équipe de France et du RC Lens est de retour dans le Nord ce mercredi à l’occasion de la journée européenne des Sang et Or, qui accueille Côme.
Avec trois points en trois matchs depuis le début de la saison en Ligue des Champions, le RC Lens n’est pas en position très favorable. L’équipe de Yannick Cahuzac doit l’emporter à domicile ce mercredi contre la séduisante équipe de Côme pour continuer à croire en une qualification en barrages. Pour l’occasion, les Sang et Or pourront bénéficier d’un supporter de premier choix en la personne de Raphaël Varane.
Formé à Lens, celui qui a réalisé une carrière extraordinaire au Real Madrid et en équipe de France est de retour dans le Nord pour l’occasion comme l’annonce le compte X des Sang et Or ce mercredi. Avant de probablement assister au match à Bollaert, Raphaël Varane a tenu à assister au match de Youth League (moins de 19 ans) entre Côme et le RC Lens ce mercredi après-midi à la Gaillette.

Varane présent pour soutenir Lens

Des images qui feront plaisir aux supporters lensois, lesquels n’ont évidemment pas oublié le passage remarqué de Raphaël Varane à Lens avant son départ pour le Real Madrid, où il s’est imposé très jeune comme un titulaire aux yeux de José Mourinho puis de Carlo Ancelotti et enfin de Zinedine Zidane. Espérons que la présence de Raphaël Varane porte bonheur aux Sang et Or ce mercredi avec une potentielle victoire contre la très séduisante équipe de Côme entraînée par Cesc Fabregas. Avec six points en quatre matchs, les coéquipiers de Florian Thauvin seraient totalement relancés dans la course à la qualification en barrages de la Ligue des Champions.

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04 novembre 2026 à 21:00
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