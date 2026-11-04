Raphaël Varane fait son retour au RC Lens
Varane présent pour soutenir Lens
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16h30 , 18h ou 23h30 , ça ne change rien avec ces vieilles chèvres de ChapeauxRonds… 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Toutes les petites cagettes parisiennes arrosées au seum, magnifique ! Vous n'aurez jamais l'aura d'un grand club , juste une équipe financée par l'état du Qatar créée à coup de milliards , Aucun mérite , aucune gloire !
N'importe quoi l'analyse personnelle de Mr Bethsy. Bla... bla... bla... comme dirait l'expert philosophe du site.^^ Ferran Torres était titulaire lors des deux derniers matchs en L1, contre l'OL et au Havre. Un vrai manque de confiance.
Il y a qq mois beaucoup le critiquaient et ces mêmes supporters s'offusquent aujourd'hui...Si tout le monde y trouve son compte c'est parfait
quel grand seigneur
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
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|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11