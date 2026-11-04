Le Havre sort la carte Antoine Kombouaré
Sans club depuis son départ du Paris FC à l’issue de la saison 2025-2026, Antoine Kombouaré est en passe de rebondir au Havre.
La situation est tendue au Havre, qui doit se trouver un nouveau président, un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur après les départs de Jean-Michel Roussier, Demba Ba et Didier Digard. La succession de l’entraîneur de 40 ans est la priorité du club normand, qui avance sur une piste bien connue des suiveurs de la Ligue 1 selon Paris-Normandie.
La source indique que sauf revirement de situation, Antoine Kombouaré va prendre le poste d’entraîneur du Havre dans les jours à venir. Sans club depuis son départ du Paris FC à l’issue de la saison dernière, le pompier de service le plus connu de France va donc relever une nouvelle mission. Il s’agirait de son dixième club de Ligue 1 en tant qu’entraîneur après s’être déjà assis sur les bancs du Paris FC, de Nantes, de Toulouse, de Dijon, de Guingamp, de Lens, du PSG, de Valenciennes et de Strasbourg.
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Ligue 1
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