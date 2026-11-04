L1 : L'horaire de PSG-Troyes modifié

🚨 Les coups d’envoi de AJ Auxerre – Paris FC et PSG – ESTAC Troyes décalés. À la demande de la Préfecture de l’Yonne, le coup d’envoi de la rencontre AJ Auxerre – Paris FC, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à

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