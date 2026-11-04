PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres
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On va pouvoir rouvrir le dossier de la sortie de Anthony Lopes sur Mbappé il y a qq années.
Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.
User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....
Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi
non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
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|2
|15
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|8
|17
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|16
|10
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|5
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|3
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|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
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|14
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|3
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|16
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|4
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|9
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|7
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|10
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|4
|3
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|13
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|9
|3
|1
|5
|17
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|9
|3
|1
|5
|13
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|2
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|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11