Aller au contenu
PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres

PSG
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Remplaçant au coup d’envoi du match de Ligue des Champions contre Villarreal (6-0) mardi, Ferran Torres n’a plus les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne fait aucun cadeau à son compatriote espagnol qui, en cas de mécontentement, ne sera pas retenu cet hiver.
Au moment de découvrir la compo de Luis Enrique mardi, Ferran Torres a dû tomber de haut. L’attaquant du Paris Saint-Germain, même avec les absences d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia blessés, ne figurait pas dans le onze qui a débuté le match de Ligue des Champions à Villarreal. Aux côtés de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche, l’entraîneur parisien a choisi d’aligner le jeune Senny Mayulu. Un choix payant puisque le titi a participé au festival offensif de son équipe.
L’international espagnol, lui, a dû attendre l’heure de jeu pour faire son apparition, une fois que le double champion d’Europe menait déjà 5-0. C’est dire à quel point Ferran Torres a chuté dans la hiérarchie établie par Luis Enrique. Ses débuts tonitruants semblent déjà loin. Le temps où l’ancien joueur du FC Barcelone empilait les buts ne compte plus dans l’esprit du technicien. Il faut dire que sa recrue estivale, muette depuis le Classique à Marseille (2-1) le 20 septembre dernier, se montre beaucoup moins efficace devant le but adverse. Son déclassement paraît donc justifié. Mais pas sûr que le héros de la finale du Mondial 2026 voit les choses de la même manière.

Lire aussi

EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monteEdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte
Le 16e au récent classement du Ballon d’Or constate que son statut ne suffit pas, ce qu’il regrettait déjà au Barça. La presse espagnole commence donc à s’interroger à l’approche du mercato hivernal. Ferran Torres va-t-il de nouveau réfléchir à son avenir sachant que Luis Enrique ne lui offre pas davantage de temps de jeu qu’Hansi Flick en Catalogne ? Une chose est sûre, c’est qu’en cas de mécontentent, le coach francilien lui montrera volontiers la porte de sortie, tout comme il l’avait fait avec Bradley Barcola cet été.
Articles Recommandés
Mourinho Est Meconnaissable Le Real Sinterroge
Liga

Mourinho est méconnaissable, le Real s’interroge

Lol Vire Son Meilleur Jeune Et Loffre A Monaco
OL

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

Tv 400 Me Sur La Table La Ligue 1 Revient En Force
TV

TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

Om Genesio Applaudit Benatia Pour Ce Transfert A 6 Me
OM

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Fil Info

Mourinho est méconnaissable, le Real s’interroge
L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco
TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force
OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME
EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte
OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca
Un roc de Nantes fait rêver l'ASSE au mercato
Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Derniers commentaires

Mort de Jesus de Miguel : La police ouvre une enquête, que risque Jesus Owono ?

On va pouvoir rouvrir le dossier de la sortie de Anthony Lopes sur Mbappé il y a qq années.

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading