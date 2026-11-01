Ballon d'Or : Le Parisien connaissait les dix premiers 12 heures avant

La plainte déposée par France-Football afin de savoir qui avait misé plus de 200.000 euros sur le classement exact du Ballon d'Or commence à faire d'énormes vagues. Du côté du Parisien, on affirme que le secret du résultat n'était pas si bien gardé que cela.

Le Parisien est en mesure d’affirmer que l’identité des dix premiers du classement masculin circulait lundi soir avant le sacre officiel d’Harry Kane », révèle notre confrère. Preuve que des fuites avaient déjà lieu. On ne peut évidemment pas oublier de citer le fameux compte Liechtenstein France sur X (anciennement Twitter), qui a des infos avant tout le monde dans les dernières heures avant la cérémonie. Rédacteur en chef de France-Football, et premier informé du résultat final du Ballon d'Or, Vincent Garcia l'a dit et répété, tout est fait pour que le verdict du vote des 100 journalistes ne soit en possession que de quelques personnes. Cependant, cette annonce ne tient plus puisque depuis quelques jours, on sait qu' une ou plusieurs personnes ont misé de très grosses sommes sur le classement exact des cinq premiers du Ballon d'Or 2026 . Et ce samedi soir, Romain Baheux, journaliste du Parisien, fait une sacrée confidence. «, révèle notre confrère. Preuve que des fuites avaient déjà lieu. On ne peut évidemment pas oublier de citer le fameux compte Liechtenstein France sur X (anciennement Twitter), qui a des infos avant tout le monde dans les dernières heures avant la cérémonie.

Un parieur facile à identifier en France ?

Pas facile donc de savoir d'où ces infos sortent. Mais après la plainte de France Football, les enquêteurs vont rapidement avoir accès à des informations en or. En effet, Upside Media annonce qu'un pari sur Polymarket a été pris via l'application financière française Deblock. Cette société a déjà fait savoir qu'elle répondrait favorablement à toutes les demandes des autorités. Son patron a précisé dans le quotidien francilien qu'il avait l'identité de la totalité des détenteurs de compte, la loi française l'exigeant. « Lorsque des enquêteurs ou un magistrat nous adressent une réquisition, nous sommes tenus d’y répondre, et nous le faisons systématiquement. Nous collaborons toujours pleinement avec les forces de l’ordre et la justice », a déjà prévenu le dirigeant de Deblock.