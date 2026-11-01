OL : Pierre Sage de retour à Lyon, ça fait débat

Au moment où Paulo Fonseca serait sur le départ de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage est en fâcheuse posture du côté de Crystal Palace. Mais le retour du technicien français à l'OL ne fait pas l'unanimité.

Pour l'instant Paulo Fonseca est toujours l'entraîneur de Lyon et Pierre Sage celui de Crystal Palace. Mais si Paulo Fonseca est candidat au départ pour rejoindre le Sporting Lisbonne, Pierre Sage risque quant à lui de se faire limoger par les dirigeants du club anglais. Autrement dit, à quelques jours de la trêve internationale, l'idée de voir Pierre Sage faire son come-back sur le banc de l'Olympique Lyonnais est forcément dans toutes les têtes du côté de la capitale des Gaules. Et avant même que les choses se fassent, cela donne lieu à des débats. Bien que peu de monde semble être chagriné par le possible départ de Paulo Fonseca, l'idée de voir Pierre Sage faire son retour ne fait pas totalement l'unanimité, même si le technicien français de 47 ans a forcément laissé une bonne image à Lyon comme on a pu le voir lors du récent match entre l'OL et Crystal Palace en Ligue Europa.

Pierre Sage a toujours des supporters à Lyon

Sur les réseaux sociaux, si tout le monde s'accorde à dire que l'alignement des planètes est incroyable, les fans lyonnais sont tout de même partagés. « Côté coach j’aimerais tellement voir Sage évoluer sous une direction compétente. Et je le préfère 1000 fois à Fonseca », lance Christian6904 au sujet de celui qui avait été lancé par John Textor avant de se faire virer par le même John Textor. Mais tout le monde est loin de partager cet enthousiasme dans la communauté des fans de l'Olympique Lyonnais. « Pierre Sage j’adore mais pour moi il colle pas à ce que l’OL veut faire justement, dans la manière de jouer etc… », répond Le Bapt Maestro, toujours sur X, tandis que d'autres sont plus incisifs. « Par pitié, que Pierre Sage ne revienne pas », supplie Bastien Morel.

Pour l'instant tout cela ressemble à du football fiction, même si forcément le départ de plus en plus probable de Paulo Fonseca au Sporting va lancer le jeu des rumeurs. On fait cependant confiance à Mathieu Louis-Jean pour avoir déjà des idées en tête, même si remplacer un entraîneur en urgence n'est pas la chose la plus facile.