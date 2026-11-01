OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés





Avec plusieurs attaquants écartés comme Moumbagna et Abdallah, Bruno Genesio était attendu pour donner sa chance au jeune Antoine Valero. Ce ne sera pas le cas et le grand espoir au poste de numéro 9 n’est pas dans le groupe pour le réception de Toulouse. Gouiri et Maupay sont les deux seuls attaquants axiaux de métier pour cette rencontre. La réaction des supporters marseillais sous le message dévoilant le groupe n'a clairement pas été favorable à ce choix de l'entraineur de l'OM.