OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés

Si c'est vrai, personne ne l'aura vue venir
Allez l' OM ! 👊⚽️
C'est Thauvinho Time Baby !
Tout le monde à peur de Paixao !
L.E ne l'a fait jouer que parce qu'il presente de la qualité et qu'il utilise les jeunes joueur .Tout le monde à sa chance mais ça m'etonnerait que le chantage fonctionne avec L.E
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
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📋 Le groupe retenu par Bruno Genesio pour la réception de Toulouse #OMTFC ⚔