ASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXL
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ASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXL

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parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne a pris une énorme claque samedi à Guingamp (3-0) et ce dimanche les Verts se réveillent avec Montpellier dans le rétroviseur. Ian Cathro admet avoir commis une erreur pour le match en Bretagne.
Les Verts caracolent en tête de la Ligue 2 et on a fini par croire qu'ils étaient déjà en route vers la Ligue 1 sans aucun problème. Mais, tandis que derrière eux Montpellier et Pau cravachent fort, l'ASSE semblait avoir de la marge. Patatras, la défaite au Roudourou face à l'En-Avant Guigamp a remis un coup de pression sur le club stéphanois. Méconnaisables pendant 90 minutes, les joueurs stéphanois ont sombré, ne montrant aucune des qualités qui avaient permis à la formation de Ian Cathro de dominer son sujet depuis le début de saison. A l'heure de l'analyse, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne ne s'est pas caché et il a admis avoir commis une erreur à l'occasion de cette rencontre face à Guingamp. Mais on ne l'y reprendra plus.

L'ASSE doit rester fidèle à ses habitudes

S'exprimant après la déroute en Bretagne, l'entraîneur écossais des Verts estime qu'il a été trop sensible à ce qui se disait en Ligue 2. « J’ai entendu que maintenant tout le monde comprenait comment on joue. Donc on a joué d’une manière un peu différente et ça ne s’est pas si bien passé que ça. Donc je pense qu’il faut garder notre structure et retrouver de l’ordre, notre organisation. Il ne faut pas qu’on se précipite. Notre job ce n’est pas de marquer trois buts par match et on a pris une leçon », a reconnu Ian Cathro, qui a tenté de rectifier le tir dès la pause en changeant trois joueurs sans que cela change le visage de l'AS Saint-Étienne.

Lire aussi

L2 : L'ASSE prend une claque XXL à GuingampL2 : L'ASSE prend une claque XXL à Guingamp
Au micro de Beinsports, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a cependant prévenu que cette défaite allait lui permettre de tirer des enseignements positifs au moment où la concurrence devient plus musclée. Pour preuve, Montpellier n'est désormais plus qu'à un point de l'ASSE. Et cela personne ne l'avait vu venir.
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