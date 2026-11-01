Zidane tremble pour Michael Olise

Vendredi prochain, Zinedine Zidane dévoilera la liste des joueurs retenus pour les deux matchs à venir de l'équipe de France contre l'Italie et la Turquie. Michael Olise risque de devoir manquer ces deux rencontres sur blessure.

Neuvième du récent Ballon d'Or, Michael Olise est devenu un atout des Bleus, même s'il a été moins en vue lors de la deuxième partie du Mondial. Cependant, Zinedine Zidane connaît l'importance du joueur français du Bayern Munich, et depuis samedi soir le sélectionneur national doit s'inquiéter. En effet, à l'occasion du Klassiker, qui s'est soldé par un nul, Michael Olise a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 84e minute. L'attaquant du Bayern Munich a fait signe à son entraîneur qu'il était blessé et c'est en boitant qu'il a rejoint la touche. De même, lorsqu'il a quitté l'Allianz Arena, Michael Olise est passé en zone mixte sans s'arrêter devant les médias, mais là encore en traînant la jambe.

Olise incertain en équipe de France

De quoi faire planer le doute concernant sa présence dans le groupe que Zizou dévoilera ce vendredi pour les deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie le 12 novembre à Milan, et le 15 novembre à Bordeaux contre la Turquie. Du côté du Bayern Munich, on est inquiet mais pas trop concernant Michael Olise, dont l'absence ne sera pas de longue durée, sachant que durant ce match contre le Borussia Dortmund, le club bavarois a aussi perdu Ismaël Saibari et Serge Gnabry.

« Ce match nul nous a coûté cher. Nous avons deux joueurs blessés, Ismaël et Serge, qui seront probablement absents pour une longue période, sans diagnostic précis pour le moment. La situation est préoccupante. Nous espérons que la blessure de Michael n'est pas trop grave. Pour les deux autres, c'est vraiment inquiétant », a reconnu Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich.