Zidane tremble pour Michael Olise

Zidane tremble pour Michael Olise

Equipe de France
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Vendredi prochain, Zinedine Zidane dévoilera la liste des joueurs retenus pour les deux matchs à venir de l'équipe de France contre l'Italie et la Turquie. Michael Olise risque de devoir manquer ces deux rencontres sur blessure.
Neuvième du récent Ballon d'Or, Michael Olise est devenu un atout des Bleus, même s'il a été moins en vue lors de la deuxième partie du Mondial. Cependant, Zinedine Zidane connaît l'importance du joueur français du Bayern Munich, et depuis samedi soir le sélectionneur national doit s'inquiéter. En effet, à l'occasion du Klassiker, qui s'est soldé par un nul, Michael Olise a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 84e minute. L'attaquant du Bayern Munich a fait signe à son entraîneur qu'il était blessé et c'est en boitant qu'il a rejoint la touche. De même, lorsqu'il a quitté l'Allianz Arena, Michael Olise est passé en zone mixte sans s'arrêter devant les médias, mais là encore en traînant la jambe.

Olise incertain en équipe de France

De quoi faire planer le doute concernant sa présence dans le groupe que Zizou dévoilera ce vendredi pour les deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie le 12 novembre à Milan, et le 15 novembre à Bordeaux contre la Turquie. Du côté du Bayern Munich, on est inquiet mais pas trop concernant Michael Olise, dont l'absence ne sera pas de longue durée, sachant que durant ce match contre le Borussia Dortmund, le club bavarois a aussi perdu Ismaël Saibari et Serge Gnabry.
« Ce match nul nous a coûté cher. Nous avons deux joueurs blessés, Ismaël et Serge, qui seront probablement absents pour une longue période, sans diagnostic précis pour le moment. La situation est préoccupante. Nous espérons que la blessure de Michael n'est pas trop grave. Pour les deux autres, c'est vraiment inquiétant », a reconnu Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich.

Lire aussi

Kane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en AllemagneKane vole le Ballon d'Or à Olise, scandale en Allemagne
Articles Recommandés
Lom La Empeche De Partir Cest Le Jackpot
OM

L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot

Ol Thiago Motta Exige Un Trop Gros Salaire Pour Lyon
OL

OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon

Om Genesio Devoile Son Groupe Les Supporters Excedes
OM

OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés

Psg Pacho Au Barca Luis Enrique Refuse
PSG

PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse

Fil Info

L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot
OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon
OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés
PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse
OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »
OM : Paixao fait toujours peur
OL : Pierre Sage de retour à Lyon, ça fait débat
Ballon d'Or : Le Parisien connaissait les dix premiers 12 heures avant
ASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXL

Derniers commentaires

OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »

Si c'est vrai, personne ne l'aura vue venir

OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés

Allez l' OM ! 👊⚽️

Zidane tremble pour Michael Olise

C'est Thauvinho Time Baby !

OM : Paixao fait toujours peur

Tout le monde à peur de Paixao !

PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

L.E ne l'a fait jouer que parce qu'il presente de la qualité et qu'il utilise les jeunes joueur .Tout le monde à sa chance mais ça m'etonnerait que le chantage fonctionne avec L.E

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Troyes logo
Troyes
89225716-9
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading