OM : Paixao fait toujours peur

OM : Paixao fait toujours peur

OM
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Pas vraiment en valeur depuis le début de la saison, Paixao bénéficie toujours de la confiance de Bruno Genesio. Du côté de Toulouse, on se méfie terriblement de l'attaquant brésilien de l'OM.
Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 et de revenir dans le haut du classement. Mais pour cela il faudra battre une équipe toulousaine jamais aussi forte que lorsqu'elle évolue loin du Stadium. Pour ce match qui peut faire basculer la saison de l'OM, l'entraîneur marseillais comptera encore sur Paixao. Même s'il ne brille pas depuis le début du championnat, le Brésilien est un joueur qui dans le passé a démontré qu'il pouvait être décisif. Du côté du TFC, on connait les qualités de Paixao, et Emmanuel Davila, journaliste du site Les Violets, craint que Toulouse paie au prix fort le réveil du joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. D'autant que le TFC aura des absents de poids.

Paixao inquiète Toulouse

Répondant au Phocéen, notre confrère se méfie donc de Paixao, même s'il a confiance dans son équipe. « C'est évidemment la paire Paixao-Gouiri qui m'inquiète le plus. Weah, avec les limites qu'on lui connaît, reste un gros joueur, capable de surnager dans un match de ce niveau. Abdelli semble revenir un peu. Mais je mettrais surtout Paixao en avant, parce que notre latéral droit Messali vient de se blesser et que Diallo offre moins de garanties pour le contenir, avoue Emmanuel Davila, qui pense cependant que le TFC ne repartira pas avec une défaite du Vélodrome. Je vois un match ouvert. On va vouloir se racheter après notre match nul très décevant contre Troyes. L'OM n'a peut-être pas vécu la victoire la plus rassurante face au Havre. Athlétiquement, on peut aussi prendre le dessus. Ça me semble vraiment ouvert, ça peut basculer dans les deux sens. Je pars sur un 2-2. »
A voir tout de même si Paixao sortira indemne d'une semaine où de nombreuses rumeurs ont circulé sur son possible départ de l'Olympique de Marseille pour le club brésilien de Vasco de Gama. Des rumeurs démenties dans la presse sud-américaine, mais qui forcément doivent le perturber un peu.

Lire aussi

OM : Adidas ne cache pas la vente de MarseilleOM : Adidas ne cache pas la vente de Marseille
Articles Recommandés
Lom La Empeche De Partir Cest Le Jackpot
OM

L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot

Ol Thiago Motta Exige Un Trop Gros Salaire Pour Lyon
OL

OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon

Om Genesio Devoile Son Groupe Les Supporters Excedes
OM

OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés

Psg Pacho Au Barca Luis Enrique Refuse
PSG

PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse

Fil Info

L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot
OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon
OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés
PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse
OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »
Zidane tremble pour Michael Olise
OL : Pierre Sage de retour à Lyon, ça fait débat
Ballon d'Or : Le Parisien connaissait les dix premiers 12 heures avant
ASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXL

Derniers commentaires

OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »

Si c'est vrai, personne ne l'aura vue venir

OM : Genesio dévoile son groupe, les supporters excédés

Allez l' OM ! 👊⚽️

Zidane tremble pour Michael Olise

C'est Thauvinho Time Baby !

OM : Paixao fait toujours peur

Tout le monde à peur de Paixao !

PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

L.E ne l'a fait jouer que parce qu'il presente de la qualité et qu'il utilise les jeunes joueur .Tout le monde à sa chance mais ça m'etonnerait que le chantage fonctionne avec L.E

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Troyes logo
Troyes
89225716-9
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading