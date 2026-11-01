OM : Paixao fait toujours peur

Pas vraiment en valeur depuis le début de la saison, Paixao bénéficie toujours de la confiance de Bruno Genesio. Du côté de Toulouse, on se méfie terriblement de l'attaquant brésilien de l'OM.

Les Violets, craint que Toulouse paie au prix fort le réveil du joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. D'autant que le TFC aura des absents de poids. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 et de revenir dans le haut du classement. Mais pour cela il faudra battre une équipe toulousaine jamais aussi forte que lorsqu'elle évolue loin du Stadium. Pour ce match qui peut faire basculer la saison de l'OM, l'entraîneur marseillais comptera encore sur Paixao. Même s'il ne brille pas depuis le début du championnat, le Brésilien est un joueur qui dans le passé a démontré qu'il pouvait être décisif. Du côté du TFC, on connait les qualités de Paixao, et Emmanuel Davila, journaliste du site, craint que Toulouse paie au prix fort le réveil du joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. D'autant que le TFC aura des absents de poids.

Paixao inquiète Toulouse

Répondant au Phocéen, notre confrère se méfie donc de Paixao, même s'il a confiance dans son équipe. « C'est évidemment la paire Paixao-Gouiri qui m'inquiète le plus. Weah, avec les limites qu'on lui connaît, reste un gros joueur, capable de surnager dans un match de ce niveau. Abdelli semble revenir un peu. Mais je mettrais surtout Paixao en avant, parce que notre latéral droit Messali vient de se blesser et que Diallo offre moins de garanties pour le contenir, avoue Emmanuel Davila, qui pense cependant que le TFC ne repartira pas avec une défaite du Vélodrome. Je vois un match ouvert. On va vouloir se racheter après notre match nul très décevant contre Troyes. L'OM n'a peut-être pas vécu la victoire la plus rassurante face au Havre. Athlétiquement, on peut aussi prendre le dessus. Ça me semble vraiment ouvert, ça peut basculer dans les deux sens. Je pars sur un 2-2. »