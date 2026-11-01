OM : Adidas ne cache pas la vente de Marseille

L'annonce de la venue d'Adidas comme équipementier de l'Olympique de Marseille dès 2027 a relancé les rumeurs sur une possible opération annonçant la vente imminente du club par Frank McCourt.

Après des négociations intenses, Puma et Adidas se sont entendus pour que finalement la marque aux trois bandes récupère le contrat d'équipementier de l'OM en 2027 et pas en 2028, date initiale de la fin de l'engagement pris avec Puma. Moyennant un montant annuel entre 32 et 35 millions d'euros, soit plus de 15 millions d'euros qu'avant, l'OM va donc revenir dans le giron d'Adidas. Pour certains, cette opération cache probablement des choses, et notamment un possible départ de Frank McCourt, qui aurait laissé le futur repreneur du club gérer cet engagement. Cependant, dans le Journal du Dimanche, Jean-François Pérès, journaliste très proche du clan McCourt, donne la parole à un cadre de l'Olympique de Marseille, lequel tord le cou à cette rumeur qui circule du côté des supporters phocéens suite à l'accord avec Adidas.

McCourt a besoin de temps à l'OM

Si cela est annonciateur de changements profonds, voire d’une vente du club ? On vit avec ça depuis des années. Frank McCourt cherche tout simplement le ou les meilleurs partenaires stratégiques possibles pour permettre à l’OM de franchir de nouveaux caps. Il faut comprendre que cela peut prendre du temps », a prévenu ce cadre haut placé à l'Olympique de Marseille. Autrement dit, Adidas ne serait pas revenu à l'OM pour participer à un changement à la tête du club phocéen, malgré les rumeurs incessantes auxquelles notre confrère a d'ailleurs participé en annonçant lors d'un podcast que Selon cette source qui s'exprime dans le JDD, il ne faut pas voir de manœuvre secrète dans ce changement anticipé d'équipementier. «», a prévenu ce cadre haut placé à l'Olympique de Marseille. Autrement dit, Adidas ne serait pas revenu à l'OM pour participer à un changement à la tête du club phocéen, malgré les rumeurs incessantes auxquelles notre confrère a d'ailleurs participé en annonçant lors d'un podcast que McCourt voulait trouver un investisseur avant le passage devant la DNCG

Toujours selon la JDD, Frank McCourt, qui a investi 700 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille depuis qu'il a racheté le club il y a dix ans, est toujours aussi déterminé à réussir. Mais pour cela, il ne lâchera pas un centime d'euro de plus cette saison, mais grâce aux énormes faits par Stéphane Richard et Grégory Lorenzin, il se pourrait que la DNCG relâche un petit peu la pression mise en juin sur l'OM.