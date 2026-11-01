OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »

OL : Le départ de Fonseca est « un aveu d’impuissance »

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parClaude Dautel
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Au moment où l'OL pourrait perdre son entraîneur, lequel souhaite prendre les commandes du Sporting, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cette possible décision prise en pleine saison et sans motif sportif.
La presse portugaise avait vu juste en révélant il y a quelques jours des discussions en cours entre les dirigeants du Sporting et Paulo Fonseca. A quelques jours de la trêve internationale, le puzzle se met en place et le départ du technicien portugais de l'Olympique Lyonnais paraît presque acquis. Même si le gros salaire de Fonseca à l'OL, 350.000 euros par mois, peut justifier que le club rhodanien accepte de le voir partir, on peut se demander si sportivement ce n'est pas un très mauvais signal envoyé aux supporters. Dans l'After Foot, Elton Mokolo est lui convaincu qu'effectivement l'Olympique Lyonnais ne peut pas se sortir grandi de cet épisode assez surréaliste. En effet, l'OL est actuellement cinquième de Ligue 1 avec un match en moins, et 12ᵉ de la première phase de Ligue Europe, et rien ne l'oblige à changer de coach.

L'OL vraiment obligé de laisser partir Fonseca ?

Pour le consultant de RMC, l'Olympique Lyonnais se fait mal tout seul. « Moi, ce qui me frappe, c'est l'aveu d'impuissance. C'est l'Olympique Lyonnais, par rapport à sa marge de manœuvre économique qui est extrêmement limitée, qui en est réduit à se dire : "Bon, on va laisser Fonseca partir chez la troisième force du football portugais." Alors attention, troisième force qui, sur les deux dernières années, a fait 8e de finale en 2025, quart de finale de Ligue des champions en 2026. Mais aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, d'un point de vue économique, tu es obligé de laisser partir Paulo Fonseca, quitte à sacrifier le sportif. Enfin quand je dis sacrifier le sportif, dans le sens où tu te dis que cette saison, l'Olympique Lyonnais avec Fonseca, il y avait une ligne directrice pour aller accrocher la Ligue des champions. Mais là tu devrais redémarrer à zéro quasiment à la mi-saison. Donc pour moi, c'est un aveu d'impuissance », constate, avec désolation, Elton Mokolo.
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