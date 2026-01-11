PSG : Ousmane Dembélé prend la parole

Histoire de faire taire les dernières rumeurs selon lesquelles Ousmane Dembélé aurait refusé une première offre de prolongation de contrat du PSG, son entourage est monté au front pour démentir en bloc.

Ousmane Dembélé va-t-il prolonger son contrat au sein du club de la capitale française ? Personne ne peut répondre de manière positive ou négative pour le moment. Buteur jeudi lors de la victoire du PSG contre l’OM au Trophée des Champions, le Ballon d’Or retrouve peu à peu son meilleur niveau. Auteur de six buts et quatre passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, celui qui a été gêné par des blessures musculaires en première partie de saison ne sait pas encore s’il va prolonger à Paris ou pas.

Mais ces derniers jours, RMC Sport a déjà annoncé que Dembélé avait repoussé une première offre orale de la part de ses dirigeants, l’estimant pas à la hauteur de son nouveau statut de meilleur joueur du monde. Une rumeur pas vraiment au goût du clan Dembélé, qui a tenu à démentir les dernières rumeurs sur Le Parisien

Le PSG n’a rien proposé à Ousmane Dembélé

« L’entourage du Ballon d’Or dément catégoriquement avoir refusé une proposition de contrat du Paris Saint-Germain et assure que, pour l’instant, le club ne lui a rien soumis. Les différentes parties devraient être amenées à approfondir le sujet dans les prochaines semaines », peut-on lire dans les colonnes du quotidien parisien. Face à cette « fake news », comme Luis Enrique l’a catégorisé en conférence de presse avant le 16e de finale de Coupe de France contre le Paris FC, l’international tricolore préfère pour l’instant se concentrer sur les terrains.

Désireux de rester à Paris, si Nasser Al-Khelaifi lui offre une belle revalorisation salariale sans toutefois réclamer l’ancien salaire de Kylian Mbappé, Dembouz sait qu’il va devoir discuter avec ses dirigeants dans les semaines à venir. Mais pour un tel contrat, les discussions et les négociations vont sûrement durer assez longtemps, compte tenu de l’importance de Dembélé dans la suite du projet du PSG, ce qui va laisser la place à toutes les rumeurs.