PSG : Nantes accepte le report, Al-Khelaïfi appelle Kita

Nantes a accepté de décaler son match de Ligue 1 face au PSG initialement prévu entre les deux matchs face à Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions. De quoi pleinement satisfaire Nasser Al-Khelaïfi.
Le FC Nantes est un club très compréhensif et le Paris Saint-Germain apprécie cela. Le club de la capitale a demandé aux Canaris le report du match de Ligue 1 devant initialement se dérouler entre les deux matchs de Ligue des Champions face au PSG. Une requête qui n’a pas manqué de faire sourire de nombreux observateurs et supporters d’autres clubs de Ligue 1, dont ceux engagés encore en coupe d’Europe (Lyon, Lille et Strasbourg). Waldemar Kita n’est pas du genre à vouloir s’attirer des problèmes et a accepté le report de cette rencontre, qui se déroulera fin avril dans une semaine à trois matchs pour Nantes.
De quoi satisfaire Nasser Al-Khelaïfi, lequel a appelé son homologue nantais pour le remercier comme le fait savoir Arthur Perrot, journaliste pour RMC. « À la suite du report du match contre Nantes, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à remercier directement Waldemar Kita pour sa compréhension et son esprit de dialogue. Ce report a été validé ce matin par la LFP » publie notre confrère sur son compte X. Grâce au feu vert des dirigeants nantais, le Paris Saint-Germain va donc bénéficier d’une semaine complète de récupération entre l’aller et le retour face à Chelsea en huitième de finale. Un énorme avantage pour préparer au mieux la double confrontation face aux Blues qui, de leur côté, devront batailler en Premier League et potentiellement y laisser des plumes alors que l’équipe de Liam Rosenior est plus que jamais en bataille pour le top 4 en championnat.

