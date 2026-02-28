ICONSPORT_328530_0005

Ce Lyonnais interpelle Deschamps, ce n’est pas pour Tolisso

Equipe de France28 févr. , 15:00
parGuillaume Conte
La pression monte à l'approche de la Coupe du monde, et cela vaut aussi pour le poste de gardien de but, où Jean Butez bluffe toute l'Italie.
Le mois de mars pointe le bout de son nez, et ce sera l’occasion de faire un dernier tour d’essai avec les matchs amicaux de l'équipe de France à venir. La liste de Didier Deschamps sera attendue, pour connaitre les tendances en vue de la Coupe du monde. Un rendez-vous que tous les joueurs professionnels veulent disputer bien évidemment. La pression monte à Lyon notamment autour de la candidature de Corentin Tolisso, impérial avec l’OL et qui doit se demander ce qu’il doit faire de plus pour être sélectionné.
Mais il y a un autre pur Lyonnais qui a pris la parole à quatre mois de la Coupe du monde en Amérique. Il s’agit de Maxence Caqueret, ancien de l’OL et qui milite pour son nouveau coéquipier en club. Il s’agit de Jean Butez, le gardien de Côme qui réalise une saison très solide, à l’heure où ses concurrents Lucas Chevalier et Brice Samba sont moins réguliers en Ligue 1.

Butez, la muraille de Côme

« Jean fait une saison exceptionnelle. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant d’arriver à Côme. On est arrivé en même temps. C’est quelqu’un qui m’impressionne réellement par sa faculté à analyser le jeu. Il a une qualité de jeu au pied qui est exceptionnelle. Je pense que c’est l’un des meilleurs en Europe. Sur sa ligne, je pense qu’il y a très peu de gardiens qui font ce qu’il est en train de faire. Évidemment que je suis partisan pour la sélection de Jean en équipe de France. Ce serait vraiment mérité au vu des prestations qu’il peut faire », a livré à Foot Mercato le milieu de terrain, bluffé comme toute l’Italie par la prestation de ce joueur passé longtemps sous les radars.
A 30 ans, Jean Butez, formé à Lille sans jamais y jouer au plus haut niveau, a fait son trou en Belgique du côté d’Antwerp, avant de réaliser une adaptation express en Serie A au point d’être évoqué comme un candidat au trophée de meilleur gardien de la saison. Avec déjà 13 clean-sheets réalisés cette saison en championnat, cela peut se comprendre.
