ICONSPORT_279190_0332 (1)
Ousmane Dembélé - PSG

Dembélé vs PSG, l'info qui change tout

PSG10 janv. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG veut plus que jamais prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, mais le Ballon d’Or 2025 est apparemment trop gourmand pour les finances franciliennes. Pas si sûr pour certains insiders...
Ousmane Dembélé se sent bien au PSG, et le club de la capitale souhaite poursuivre l’aventure avec lui. Une première offre de prolongation de contrat a déjà été soumise à l’ancien joueur du Barça, mais ce dernier va la refuser. Selon les dernières informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain propose en effet un salaire d’environ 30 millions d’euros par an, alors que le crack tricolore en réclamera le double. Une situation qui a surpris plusieurs insiders proches du club.

Dembélé, pas de panique au PSG ? 

Pour le compte X PSGInside-Actus, il n’y a pour le moment pas lieu de s’inquiéter dans le dossier Dembélé. La raison ? Aucune négociation n’a repris depuis Noël. Le compte précise toutefois qu’un rendez-vous est prévu pour le mois de février. Dembélé se montre volontaire pour prolonger son contrat au PSG, se sentant heureux et comblé dans la capitale française. Les négociations devraient donc aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties si tout le monde tire dans le même sens.

Lire aussi

Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 MELe PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME
À noter que le Paris Saint-Germain ne se concentre pas uniquement sur le dossier Dembélé, puisque les champions d’Europe souhaitent également prolonger le contrat de Bradley Barcola. L’ancien joueur de l’OL aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau, de nombreux grands clubs européens étant intéressés pour lui proposer un nouveau challenge.
Le Paris Saint-Germain a déjà anticipé ce dossier et dispose d’une liste de joueurs à recruter en cas de départ prochain de Barcola. L’été prochain, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient connaître des changements importants. Pour l’instant, c’est le calme avant la tempête dans la capitale, même si les résultats restent plus que satisfaisants.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281551_0020
OM

L’OM n’a pas été respecté au Koweït

ICONSPORT_281216_0268
Ligue 1

Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres

Matt O'Riley
OM

OM : Un deuxième joueur s'excuse

Fil Info

10 janv. , 14:30
L’OM n’a pas été respecté au Koweït
10 janv. , 13:40
Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres
10 janv. , 13:20
OM : Un deuxième joueur s'excuse
10 janv. , 13:00
« On subit les conséquences », les fans de l’OL accusés
10 janv. , 12:40
L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz
10 janv. , 12:20
L'OL lâche une première offre à 5,5 ME
10 janv. , 12:00
PSG : Ce buteur français va faire oublier Dembélé
10 janv. , 11:40
L'ASSE trouve une perle rare en Azerbaïdjan

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Regarde l'action zoomée au ralenti et ose encore me dire quil ne lui touche pas le pied gauche... vas-y ose..

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

Quels tocards lui et ses agents....

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu connais rien au foot. ca se confirme a chaque fois que tu ouvres ton claque merde. c marrant

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu penses que dans 30 ans ça sera comment pour ton club??? a la limite de la relegation avant le Qatar et son fric. donc evite de la ramener petit cretin

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

regarde encore et encore les images. Neves n est pas touché. pfff mensonge et mauvaise foi..... Derrien a aussi dit qu il y avait contact. point baarre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading