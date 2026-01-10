Dembélé vs PSG, l'info qui change tout

Le PSG veut plus que jamais prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, mais le Ballon d’Or 2025 est apparemment trop gourmand pour les finances franciliennes. Pas si sûr pour certains insiders...

Foot Mercato, le Paris Saint-Germain propose en effet un salaire d'environ 30 millions d'euros par an, alors que le crack tricolore en réclamera le double. Une situation qui a surpris plusieurs insiders proches du club. Ousmane Dembélé se sent bien au PSG , et le club de la capitale souhaite poursuivre l'aventure avec lui. Une première offre de prolongation de contrat a déjà été soumise à l'ancien joueur du Barça, mais ce dernier va la refuser. Selon les dernières informations de, le Paris Saint-Germain propose en effet un salaire d'environ 30 millions d'euros par an, alors que le crack tricolore en réclamera le double.

Dembélé, pas de panique au PSG ?

Pour le compte X PSGInside-Actus, il n’y a pour le moment pas lieu de s’inquiéter dans le dossier Dembélé. La raison ? Aucune négociation n’a repris depuis Noël. Le compte précise toutefois qu’un rendez-vous est prévu pour le mois de février. Dembélé se montre volontaire pour prolonger son contrat au PSG, se sentant heureux et comblé dans la capitale française. Les négociations devraient donc aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties si tout le monde tire dans le même sens.

À noter que le Paris Saint-Germain ne se concentre pas uniquement sur le dossier Dembélé, puisque les champions d’Europe souhaitent également prolonger le contrat de Bradley Barcola. L’ancien joueur de l’OL aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau, de nombreux grands clubs européens étant intéressés pour lui proposer un nouveau challenge.

Le Paris Saint-Germain a déjà anticipé ce dossier et dispose d’une liste de joueurs à recruter en cas de départ prochain de Barcola. L’été prochain, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient connaître des changements importants. Pour l’instant, c’est le calme avant la tempête dans la capitale, même si les résultats restent plus que satisfaisants.