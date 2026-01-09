PSG : Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger

Le PSG souhaite avancer rapidement sur les prolongations d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, en fin de contrat en juin 2028. Le club parisien se heurte néanmoins aux exigences des deux joueurs.

Depuis son sacre en Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain a engagé des discussions avec plusieurs joueurs dans l’optique d’une prolongation de contrat. Willian Pacho ou encore Senny Mayulu sont proches de renouveler leur bail, mais on ne peut pas encore en dire autant de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé . Les négociations sont pourtant en cours entre le PSG et ses deux attaquants, dont les contrats expirent en juin 2028. Mais selon les informations de RMC, aucun accord n’est imminent pour le moment.

Dans le dossier Dembélé, le Paris Saint-Germain a dégainé une première offre orale. Le club parisien est conscient du nouveau statut de son Ballon d’Or et a transmis une proposition assortie d’une revalorisation salariale. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent cependant garder une cohérence et un équilibre dans leur vestiaire et n’ont donc pas cédé à toutes les folies. Ousmane Dembélé réclame de son côté « un traitement digne de son statut de meilleur joueur ». Autrement dit, l’ancienne star du Barça veut plus.

Dembélé n'exige pas un salaire à la Mbappé

« car cela va conditionner le prochain mercato ». Le clan Dembélé estime pourtant qu’il n’est pas dans l’abus puisqu’il n’exige pas un salaire digne de celui touché par Kylian Mbappé au PSG, bien qu’Ousmane Dembélé ait accompli davantage que le Bondynois avec un Ballon d’Or et une Ligue des Champions. L’entourage du joueur de 28 ans estime donc faire un geste vers la direction parisienne et espère que cela permettra de trouver un accord. Que l’issue soit positive ou pas, les négociations seront longues, précisent nos confrères. Le cas Bradley Barcola est lui aussi sur la table actuellement et le club aimerait connaître rapidement la position du joueur sur sa volonté de rester ou de partir

Luis Enrique n’en fait toujours pas un titulaire dans les grandes affiches lorsque le groupe est au complet comme l’ont prouvé ses choix lors de PSG-OM jeudi. Un élément qui pousse le can Barcola à la réflexion. La direction francilienne sait que c’est du 50/50 dans ce dossier et se prépare à toutes les éventualités. Plusieurs joueurs ont déjà été ciblés pour compenser un éventuel départ de l’ancien Lyonnais, même si aucun n’a pour l’instant été contacté. Ces deux dossiers sont en tout cas prioritaires aux yeux du board parisien, qui espère trouver une issue positive d’ici la fin de la saison pour prolonger Dembélé et Barcola.