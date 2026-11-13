EdF : Zidane accepte le départ d'Upamecano

Zinedine Zidane devra composer sans Dayot Upamecano dimanche contre la Turquie. Le défenseur du Bayern Munich a quitté le rassemblement après la défaite contre l’Italie à San Siro (3-1).

Taulier de la défense de l’équipe de France, Dayot Upamecano sera absent pour le second match du rassemblement face à la Turquie, ce dimanche à Bordeaux. En effet, RMC annonce au lendemain de la défaite contre l’Italie que Dayot Upamecano a été autorisé par Zinedine Zidane à rentrer à Munich pour « raisons personnelles ».

L’absence de l’ancien défenseur du RB Leipzig contre les Turcs est donc d’ores et déjà actée. A simplement deux jours du match, il est probable que le sélectionneur des Bleus ne fasse appel à aucun joueur supplémentaire pour combler ce départ. Leny Yoro, Jérémy Jacquet et Ibrahima Konaté seront par conséquent en balance pour une place de titulaire dimanche au Matmut Atlantique.