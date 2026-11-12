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Pochettino à MU, c’est fait

Pochettino à MU, c’est fait

Premier League
parGuillaume Conte
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C'est in the Pochettino. Plusieurs insiders réputés comme Fabrizio Romano l’annoncent, Mauricio Pochettino sera le prochain manager de Manchester United. Un accord total a été trouvé avec la fédération américaine, qui va laisser partir son sélectionneur pour Old Trafford. La signature aura lieu en cette fin de semaine, et permettra à l’entraineur argentin passé par Tottenham de revenir en Premier League.
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