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PSG : Luis Enrique valide la signature de Nico Paz

PSG : Luis Enrique valide la signature de Nico Paz

PSG
parCorentin Facy
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Evoqué il y a quelques jours par la presse espagnole, l’intérêt du PSG pour Nico Paz se confirme. Le club de la capitale fait du milieu offensif de Côme une priorité en vue de l’été prochain.
Le mercato estival se prépare dès maintenant et pour le Paris Saint-Germain, certains profils font déjà l’unanimité aux yeux du directeur sportif Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique. Celui de Nico Paz en fait partie. Comme indiqué il y a quelques jours par la presse espagnole, le milieu offensif argentin de Côme (22 ans) est dans le viseur du double champion d’Europe.

Le PSG est à fond sur Nico Paz

Une tendance confirmée par le compte spécialisé PSG Inside Actu sur X. Nos confrères révèlent que cela fait maintenant deux ans que le Paris Saint-Germain suit avec beaucoup d’attention les performances de Nico Paz en Italie. Le style de jeu très technique de l’ancien joueur du Real Madrid a fini par convaincre Luis Enrique de le faire venir en Ligue 1, mais l’opération ne sera pas simple. Et pour cause, le club espagnol dispose d’une option prioritaire de rachat avec une clause à 80 millions d’euros valable l’été prochain.
« Autrement dit, Côme est bien propriétaire du joueur, mais le Real Madrid conserve une position privilégiée sur son avenir » précise le compte spécialisé. Rien ne dit toutefois que le Real Madrid se positionnera pour recruter Nico Paz dans un secteur de jeu où Arda Güler s’est imposé comme le meilleur joueur du Real en ce début de saison. Une aubaine pour le PSG.

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« Si, et seulement si, le Real Madrid décidait de ne pas activer son option de rachat et que les autres droits contractuels ne faisaient pas obstacle à une vente, le PSG pourrait alors intensifier ses démarches auprès de Côme (…) Nico Paz est un dossier à ne surtout pas perdre de vue » abonde le compte insider spécialisé sur X. Le dossier Nico Paz est donc bien réel au Paris Saint-Germain, où l’on espère pouvoir frapper un très grand coup dans les mois à venir avec une potentielle signature de l’Argentin, ce dernier semblant totalement adapté au profil et au style de joueur souhaité par Luis Enrique.
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bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange

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