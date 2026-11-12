EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Ce jeudi soir, sur la pelouse de San Siro, lors de la 5e journée de la Ligue des Nations entre l’Italie et l’équipe de France (3-1), Malo Gusto a complètement pris l’eau…

Dès son arrivée à la tête de l’ équipe de France en début de saison, Zinédine Zidane a rapidement remarqué le manque de profondeur à certains postes, notamment chez le latéraux. À droite, lors de son premier rassemblement, Zizou avait fait confiance à Koundé et Kalulu, mais les deux sont actuellement blessés. Par conséquent, le sélectionneur des Bleus a notamment dû faire appel à Malo Gusto. Présent à la dernière Coupe du Monde, l’ancien joueur de l’OL a été titularisé ce jeudi soir face à l’Italie… sans que ce soit une réussite. Bien au contraire même, car celui qui n’est pas titulaire dans son club de Chelsea a tout simplement pris l’eau du début à la fin.

Gusto fautif à de nombreuses reprises

En première période, le latéral droit s’est d’abord montré fautif sur le but de Pio Esposito (26e), en se faisant déborder par Cambiaghi sur son côté droit. Puis Gusto a provoqué un penalty pour l’Italie en faisant faute sur ce même Cambiaghi (59e). Tout cela avant d’être en retard et donc également fautif sur le deuxième but italien de Frattesi (63e), sachant que le défenseur français n’a pas tenu le passeur décisif Dimarco au marquage. Un match très compliqué pour Gusto, qui ne devrait pas rejouer lors du match décisif contre la Turquie dimanche, même si derrière lui, seul le jeune Saël Kumbedi peut le remplacer, à moins que Zidane repositionne Warren Zaïre-Emery en défense. Le casse-tête des latéraux continue en tout cas pour le sélectionneur des Bleus.