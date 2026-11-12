EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane
Gusto fautif à de nombreuses reprises
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Encore une equipe qui veut jouer comme le psg sans en avoir les talents individuels. Ca marche contre les equipes moyennes mais c’est la branlée garantie contre les bonnes equipes ...
Oh bah ça alors je croyais que les attaquants de l'équipe de france étaient les meilleurs du monde 👀
Les chiffres que je t'ai donnés sont ceux d'avant l'arrivée du Qatar. Tous les chiffres officiels qu'on te donne sont du pipi de chat pour toi espèce d'idiot Tu es vraiment débile, très débile.
Corentin Tolisso est la solution évidente pour l'Equipe de France.
Warren Zaire Emery... C'est tellement une évidence... Déjà DD avait été incapable de voir l'évidence... Maintenant ZZ... En même temps, n'est pas Luis Enrique qui veut...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13