PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup génial

PSG12 nov. , 8:40
parGuillaume Conte
Le PSG n’est plus intéressé par Vinicius… tant qu’il est sous contrat avec le Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi préfère le récupérer pour zéro euro et faire une Kylian Mbappé avec le Brésilien.
Après avoir clamé pendant des années que le Real Madrid était son club de coeur et qu’il comptait bien y rester toute sa carrière, Vinicius Junior ne tient plus tout à fait le même discours. En coulisses, il se plaint de son contrat qui n’est pas équivalent à ce que gagne Kylian Mbappé sur une saison. Et cela se concrétise de manière très simple : les discussions pour une prolongation sont au point mort depuis des mois.
Cela n’avait jusqu’à présent pas une grande importance, car l’ancien de Flamengo possédait un contrat l’emmenant jusqu’en 2027. Mais le temps passe et en fin de saison, le Brésilien sera à un carrefour, à un an de la fin de son engagement avec le Real Madrid. Florentino Pérez est désormais persuadé qu’il n’y aura pas d’accord pour un nouvel engagement prochainement. L’idée de le vendre en Arabie saoudite a fait son chemin, notamment car le Royaume du Golfe est capable de payer très cher le club espagnol l'été prochain, et le joueur brésilien par la même occasion.
Mais le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi est un grand admirateur de Vinicius Junior depuis longtemps, a un autre plan. Selon Don Balon, l’idée de mettre 150 millions d’euros sur la table pour récupérer le membre de la Seleçao n’est plus à l’ordre du jour. Le président qatari est prêt à lui promettre une prime à la signature gigantesque - le média espagnol parle de 100 millions d’euros - s’il va au bout de son contrat et quitte le Real pour le PSG en fin de contrat.
Une prime à la signature de niveau « saoudienne » qui pourrait convaincre Vinicius d’aller au clash, car le Real Madrid ne se laissera pas faire. Tout cela pourrait donc très mal se terminer, même si cela ne fera pas pleurer Nasser Al-Khelaïfi, qui estime depuis toujours que Florentino Pérez n’a pas été fair-play en faisant tout pour que Kylian Mbappé signe gratuitement en 2024. 

Loading