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PSG : MU accélère pour Mateus Fernandes, Paris est largué

PSG12 juin , 19:00
parQuentin Mallet
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Toujours à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour venir concurrencer son trio de choc indéboulonnable, le Paris Saint-Germain piste depuis longtemps Mateus Fernandes. Mais la dernière accélération de Manchester United sur le dossier compromet les chances parisiennes.
Après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive, le Paris Saint-Germain voit les choses encore plus en grand. Maintenant que Luis Enrique et ses hommes ont réussi à faire le back to back, ces derniers ont la ferme intention d'aller en chercher une troisième d'affilée afin de garnir l'armoire à trophées tout en égalant le record du Real Madrid sous Zinedine Zidane.
Pour cela, le technicien parisien a besoin de renforts, notamment dans l'entrejeu. Mateus Fernandes, cible de longue date, répond en ce sens parfaitement aux exigences franciliennes en termes de politique de recrutement. Mais il y a un mais.

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Ca va trop vite pour Mateus Fernandes

Manchester United est également à fond derrière le milieu offensif de West Ham. Avec la relégation en Championship, les Hammers ne peuvent plus le retenir et les Red Devils entendent bien en profiter. TEAMtalk nous apprend que ces derniers vont formuler une première offre pour indiquer leur intérêt fort pour le joueur. Toutefois, elle sera sans doute moins importante que ce que West Ham attend de sa vente, soit un peu plus de 90 millions d'euros.
De son côté, le joueur a déjà donné sa priorité à Manchester United, qui accélère très fort pour boucler rapidement ce dossier. Autant de paramètres qui écartent petit à petit le PSG de la course, alors que Luis Campos et Luis Enrique ne sont pas très chauds à l'idée de dépenser autant pour un seul joueur lors du prochain mercato estival.
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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