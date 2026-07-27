OL : Pas de jackpot avec Barcola, Textor a cédé à Al-Khelaifi

Non retenu après son refus de prolonger, Bradley Barcola pourrait rapporter gros au Paris Saint-Germain, mais aussi à l’Olympique Lyonnais. Le club formateur de l’ailier français peut espérer un joli chèque en fonction du montant de son éventuel transfert.

L’Olympique Lyonnais a tout intérêt à suivre le feuilleton Bradley Barcola. Mécontent de son statut, l’ailier du Paris Saint-Germain refuse de prolonger son contrat qui expire en 2028. Son choix incite la direction francilienne à le vendre dès cet été. Un scénario intéressant pour le club rhodanien. Son ancien patron John Textor n’avait négocié aucun pourcentage à la revente avec les Parisiens. A la toute fin de l’été 2023, les deux parties avaient simplement conclu un transfert à 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en bonus.

L'OL touchera 5% du transfert

Il n’empêche que l’Olympique Lyonnais, en tant que club formateur de l’international français, aura droit à sa part du gâteau. Dans le cadre du mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA, 5% sont reversés aux clubs qui ont contribué au développement du joueur entre ses 12 et 23 ans. C’est donc l’Olympique Lyonnais qui va toucher l’intégralité de ce pourcentage. A première vue, l’information peut paraître anecdotique. Cependant l’on parle d’un potentiel transfert à plus de 100 millions d’euros.

Le double champion d’Europe va certes ouvrir la porte à Bradley Barcola mais il n’est pas question de le brader. Au contraire, le Paris Saint-Germain compte bien le vendre au prix fort, en se basant sur les prix du marché actuel. Plusieurs sources annoncent donc un tarif fixé à 170 millions d’euros. Il est évidemment trop tôt pour savoir si l’un des clubs intéressés, à savoir Liverpool, le Bayern Munich, Arsenal ou Chelsea, acceptera de s’aligner sur cette exigence. En tout cas, l’Olympique Lyonnais peut espérer jusqu’à 8,5 millions d’euros. Ce serait une excellente nouvelle pour un club toujours en difficulté sur le plan financier.