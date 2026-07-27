Italie : Maldini et Leonardo démissionnent

Ca va bientôt s'appeler le "FC BAUMETTE"
Beaucoup le critique , il n'est pas parfait , mais quand Kang l'a gardé sur conseil de ? elle a vraiment bien fait
Pas d'argentins à Paris .ces joueurs ont une trop mauvaise image
Avec Openda , Nuamah , Fofana et Mangala 20/30 minutes en fin de match
Encore un de plus
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🇮🇹Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare la Nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell’Italia a causa del caso Fonbet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Malagò. L'incarico del direttore