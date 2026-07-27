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Italie : Maldini et Leonardo démissionnent

Serie A27 juil. , 19:40
parClaude Dautel
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La désignation du nouveau sélectionneur italien tourne au chaos. Ce lundi soir, Paolo Maldini et Leonardo, nommés il y a seize jours pour trouver le successeur de Gennaro Gattuso, ont décidé de démissionner.
S'il ne s'agissait pas d'un grand pays de football comme l'Italie, on pourrait en sourire. Mais, quelques heures après l'annonce par le président de la fédération italienne de football qu'Andrea Pirlo ne serait pas le nouveau patron de la Squadra Azzurra, et que la rumeur d'une officialisation rapide de Thiago Motta circulait, les médias italiens annoncent que Paolo Maldini et Leonardo, en charge de ce dossier depuis seulement seize jours, ont prévenu Giovanni Malago, président de la fédération, qu'ils démissionnaient. Ils ont confirmé cette décision sur Sky Sports.
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