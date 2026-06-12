OM : Le PSG met 50 ME pour débloquer le dossier Greenwood

L'OM rêve de vendre Mason Greenwood, mais à un très bon prix. Pour cela, la Roma a besoin d'une belle vente également. C'est là que le PSG et Chelsea interviennent.

La Roma négocie à couteaux tirés avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood. En dépit du contact avéré entre les deux clubs, les positions ne se rapprochent pas vraiment. L’OM attend une offre supérieure à 50 millions d’euros pour son ailier, qui est l’un des meilleurs joueurs du championnat de France sur les deux dernières saisons. Mais pour le moment, la Roma n’a pas pu monter au-delà des 40 millions d’euros bonus compris, et cherche même à inclure un joueur dans l’échange pour faire baisser le tarif.

La Roma attend une grosse vente pour acheter

De quoi compliquer cette vente que l’OM attend pour pouvoir passer la DNCG sereinement, et soulager un peu Frank McCourt qui en a clairement marre de mettre la main à la poche chaque été pour combler le déficit. Et dans ce dossier complexe, le PSG pourrait bien donner un gros coup de main. En effet, l’intérêt parisien pour Mile Svilar pourrait se concrétiser en cas de départ de Lucas Chevalier. Le portier numéro 2 du club parisien a des envies d’ailleurs après la perte de son statut de titulaire, et il a de nombreuses touches en Premier League et en Turquie.