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OM : Le PSG met 50 ME pour débloquer le dossier Greenwood

OM12 juin , 9:40
parGuillaume Conte
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L'OM rêve de vendre Mason Greenwood, mais à un très bon prix. Pour cela, la Roma a besoin d'une belle vente également. C'est là que le PSG et Chelsea interviennent.
La Roma négocie à couteaux tirés avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood. En dépit du contact avéré entre les deux clubs, les positions ne se rapprochent pas vraiment. L’OM attend une offre supérieure à 50 millions d’euros pour son ailier, qui est l’un des meilleurs joueurs du championnat de France sur les deux dernières saisons. Mais pour le moment, la Roma n’a pas pu monter au-delà des 40 millions d’euros bonus compris, et cherche même à inclure un joueur dans l’échange pour faire baisser le tarif.

La Roma attend une grosse vente pour acheter

De quoi compliquer cette vente que l’OM attend pour pouvoir passer la DNCG sereinement, et soulager un peu Frank McCourt qui en a clairement marre de mettre la main à la poche chaque été pour combler le déficit. Et dans ce dossier complexe, le PSG pourrait bien donner un gros coup de main. En effet, l’intérêt parisien pour Mile Svilar pourrait se concrétiser en cas de départ de Lucas Chevalier. Le portier numéro 2 du club parisien a des envies d’ailleurs après la perte de son statut de titulaire, et il a de nombreuses touches en Premier League et en Turquie.
Le gardien serbe de la Louve représente son parfait remplaçant, sachant qu’il est l’un des meilleurs gardiens de Serie A, et pourrait concurrencer encore plus fort Matvey Safonov. Son prix de 50 millions d’euros aiderait grandement la Roma à avoir ensuite une belle enveloppe pour recruter un certain Mason Greenwood. Cet enchainement est jugé comme possible par le Corriere dello Sport, même si cela prendra inévitablement du temps. Le PSG n’a pas priorisé le recrutement d’un gardien par rapport à d’autres postes. Et surtout Chelsea aimerait bien faire venir Svilar cet été. Pour l’OM, toute transaction qui renforcerait le pouvoir économique serait en tout cas la bienvenue, même si c’est le temps qui semble manquer, sachant que tout le monde espère des ventes, et n’a pas les moyens d’acheter, avant la fin du mois de juin.

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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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