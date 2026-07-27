OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle

A pelao : Le PSG n'a rien réussit du tout... les deux Champions League ont été acheté par le Qatar. Et à l'époque... l'entraineur voulait que Kylian Mbappé reste... mais il a retourné sa veste lorsqu'il a contaté que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG. Ben ouais... on ne mord pas la main qui te nourrie. ^^ C'est l'esprit Qatar !!! ^^
A javierito : Je ne réécrit pas l'histoire;.. bien au contraire ! Kylian Mbappé était très aimé au PSG... jusqu'au jour ou il a voulu quitter le PSG.
A Kid : Oh que non... je suis honnête... moi. ^^
Une haine viscérale ? Mdr Mais à part les supporters du PSG, personne n'aime le PSG. Bon c'est sûr... qu'il y a encore du terrain face à des équipes comme l'Argentine ou le Paraguay.... mais... quand même ! Mdr
Mais quelles rumeurs ? Quel mauvais message ? Quelles critiques ??? Il trip complet...fin de cdm faut bien reprendre le quotidien en lançant des polémiques
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Le Bayer Leverkusen discute avec l’OM pour Facundo Medina. Reste à trouver la formule alors que les dirigeants marseillais veulent évidemment rentrer dans leurs frais (en gros 20 millions entre le prêt et l’option d’achat levée il y a quelques semaines) #MercatOM @lephoceen