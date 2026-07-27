OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle
Facundo Medina - Olympique de Marseille

OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle

OM27 juil. , 20:30
parClaude Dautel
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L'opération dégraissage continue du côté de l'Olympique de Marseille. Le prochain joueur qui pourrait quitter le club phocéen est Facundo Medina, le défenseur international argentin.
Finaliste du dernier Mondial contre l'Espagne avec l'Argentine, Facundo Medina n'est pas certain de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers marseillais cet été. En effet, au moment où Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont lancés dans une grande opération dégraissage, avec pour but clairement assumé de soulager la masse salariale, le Bayer Leverkusen s'est invité dans le dossier du défenseur de 27 ans. D'abord prêté l'an dernier par le RC Lens pour 2 millions d'euros, Facundo Medina est devenu définitivement un joueur de l'OM à la fin de la saison moyennant 18 millions d'euros. Lié contractuellement avec l'Olympique de Marseille, le joueur formé à River Plate pourrait quitter Marseille pour le même prix indique Romain Canuti.

Medina acheté 20ME et revendu...20ME

Selon le journaliste du Phocéen, le club allemand négocie actuellement avec l'OM sur les modalités du transfert du défenseur argentin. « Le Bayer Leverkusen discute avec l’OM pour Facundo Medina. Reste à trouver la formule alors que les dirigeants marseillais veulent évidemment rentrer dans leurs frais, en gros 20 millions entre le prêt et l’option d’achat levée il y a quelques semaines », précise notre confrère. La cession de Facundo Medina serait un nouveau coup dur pour Bruno Genesio, même si ce dernier était au courant de ce qui l'attendait lorsqu'il a accepté le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
La saison passée, Facundo Medina avait quasiment raté toute la première partie de la saison, et notamment la Ligue des champions, puisqu'il s'était blessé sérieusement à la cheville lors de la victoire de l'OM contre l'Ajax. Mais à partir du mois de mars, il était devenu un titulaire indiscutable au sein de la défense marseillaise. Selon Transfermarkt, la valeur du défenseur international argentin est estimée à 18 millions d'euros, sa participation au Mondial n'ayant pas boosté sa valeur financière.

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Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

A pelao : Le PSG n'a rien réussit du tout... les deux Champions League ont été acheté par le Qatar. Et à l'époque... l'entraineur voulait que Kylian Mbappé reste... mais il a retourné sa veste lorsqu'il a contaté que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG. Ben ouais... on ne mord pas la main qui te nourrie. ^^ C'est l'esprit Qatar !!! ^^

Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

A javierito : Je ne réécrit pas l'histoire;.. bien au contraire ! Kylian Mbappé était très aimé au PSG... jusqu'au jour ou il a voulu quitter le PSG.

Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

A Kid : Oh que non... je suis honnête... moi. ^^

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Une haine viscérale ? Mdr Mais à part les supporters du PSG, personne n'aime le PSG. Bon c'est sûr... qu'il y a encore du terrain face à des équipes comme l'Argentine ou le Paraguay.... mais... quand même ! Mdr

Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

Mais quelles rumeurs ? Quel mauvais message ? Quelles critiques ??? Il trip complet...fin de cdm faut bien reprendre le quotidien en lançant des polémiques

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