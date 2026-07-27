OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle

L'opération dégraissage continue du côté de l'Olympique de Marseille. Le prochain joueur qui pourrait quitter le club phocéen est Facundo Medina, le défenseur international argentin.

Finaliste du dernier Mondial contre l'Espagne avec l'Argentine, Facundo Medina n'est pas certain de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers marseillais cet été. En effet, au moment où Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont lancés dans une grande opération dégraissage, avec pour but clairement assumé de soulager la masse salariale, le Bayer Leverkusen s'est invité dans le dossier du défenseur de 27 ans. D'abord prêté l'an dernier par le RC Lens pour 2 millions d'euros, Facundo Medina est devenu définitivement un joueur de l'OM à la fin de la saison moyennant 18 millions d'euros. Lié contractuellement avec l'Olympique de Marseille, le joueur formé à River Plate pourrait quitter Marseille pour le même prix indique Romain Canuti.

Medina acheté 20ME et revendu...20ME

Selon le journaliste du Phocéen, le club allemand négocie actuellement avec l'OM sur les modalités du transfert du défenseur argentin. « Le Bayer Leverkusen discute avec l’OM pour Facundo Medina. Reste à trouver la formule alors que les dirigeants marseillais veulent évidemment rentrer dans leurs frais, en gros 20 millions entre le prêt et l’option d’achat levée il y a quelques semaines », précise notre confrère. La cession de Facundo Medina serait un nouveau coup dur pour Bruno Genesio, même si ce dernier était au courant de ce qui l'attendait lorsqu'il a accepté le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

La saison passée, Facundo Medina avait quasiment raté toute la première partie de la saison, et notamment la Ligue des champions, puisqu'il s'était blessé sérieusement à la cheville lors de la victoire de l'OM contre l'Ajax. Mais à partir du mois de mars, il était devenu un titulaire indiscutable au sein de la défense marseillaise. Selon Transfermarkt, la valeur du défenseur international argentin est estimée à 18 millions d'euros, sa participation au Mondial n'ayant pas boosté sa valeur financière.