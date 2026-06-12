Fin de la partie, le PSG trahit ses supporters

Tout de suite après la victoire en finale de la Ligue des Champions, la vente du maillot « Back 2 Back » du Paris Saint-Germain a connu un énorme succès. Le club de la capitale a encore annoncé une rupture de stock et ne prévoit pas de satisfaire les supporters malchanceux.

On l’avait anticipé », a confié le dirigeant à Ici Paris Île-de-France, en assumant l’hypothèse d’une défaite et de la perte des tuniques commandées. Le Paris Saint-Germain avait prévu le coup. Bien avant le coup d’envoi de la finale contre Arsenal le 30 mai dernier, le club francilien avait commandé les fameux maillots « Back 2 Back » en cas de sacre. Le responsable du merchandising Emmanuel Rognon s’attendait à un fort engouement si les Parisiens parvenaient à remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. «», a confié le dirigeant à Ici Paris Île-de-France, en assumant l’hypothèse d’une défaite et de la perte des tuniques commandées.

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« Ça comporte forcément une prise de risque », a-t-il reconnu. Le pari a finalement été gagnant et de nombreux supporters se sont jetés sur le maillot vendu peu de temps après le coup de sifflet final. Très vite, le Paris Saint-Germain avait annoncé l’objet en rupture de stock, avant de relancer les ventes en boutiques et sur internet. Les fans qui n’étaient pas parvenus à se le procurer se sont évidemment jetés dessus vendredi dernier, obligeant le club à annoncer une nouvelle rupture de stock, et cette fois de manière définitive.

« Il n’y aura plus de réassort, a prévenu Emmanuel Rognon. Le but n’était pas d’en faire un produit de grande consommation. » Autant dire que l’arrêt de la vente va frustrer un tas de supporters. Certains d’entre eux pourront toujours se tourner vers la plateforme Vinted où des petits malins revendent déjà le maillot jusqu’à 230 euros, pour un prix initial de 140 euros. De son côté, le Paris Saint-Germain se contente de sa vente en progression de 44% par rapport au maillot collector commercialisé après le sacre de la saison dernière.