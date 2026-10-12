PSG : « Milice », le mot qui fait bondir le Qatar

PSG : « Milice », le mot qui fait bondir le Qatar

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parGuillaume Conte
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Le PSG a été sans pitié avec ses propres supporters ce samedi soir face au Mans, supprimant du Parc une banderole de soutien au mouvement lycéen. Une banderole trop politique pour le club parisien.
Scène inhabituelle ce samedi soir au Parc des Princes, où des supporters ont quitté le stade au coeur de la première période, avant de revenir après le repos. Le but n’était pas d’aller à la buvette en avance, mais bien de protester contre une décision du PSG d’interdire une banderole en soutien au mouvement lycéen. « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », avait ainsi lancé le Collectif Ultras Paris, pour dénoncer les violences policières lors des récentes manifestations à Paris et dans plusieurs villes de France.

Un mot a dérangé le PSG

Mais la banderole n’est restée que quelques minutes dans le virage Auteuil, avant d’être retirée par la force par les stadiers. S’en est suivie un retrait d’une majorité des supporters du PSG pour protester contre cette décision arbitraire et incomprise. Des explications ont eu lieu avec des référents du PSG pendant la mi-temps du match face au Mans. Selon RMC, c’est le mot « milice » qui aurait pu déranger le club de la capitale. Si le terme fait référence historiquement à une police politique guidée par le pouvoir, des attaques plus virulentes ont déjà été vues sur des banderoles dans des stades français.
Aucun support à des fins idéologiques n’est en tout cas autorisé dans le Parc des Princes, et c’est ce que les représentants du club ont expliqué au Collectif Ultras Paris, qui est bien sagement revenu à sa place en seconde période. Sans obtenir non plus un rendez-vous avec les responsables du club pour éclaircir ce point. C’est bien le PSG qui fait la loi au Parc des Princes, et qui n’hésite pas à retirer ce qui ne lui plait pas, surtout si cela correspond à la politique du club en matière de banderoles ou d’affichages.
Cela n’empêchera pas le Collectif Ultras Paris de passer vite à autre chose, puisqu’ils seront 3000 supporters du PSG ce mercredi pour soutenir leur équipe face à Manchester City.

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Une honte un coaching pareil ça a marché contre Rennes mais a Lens c est Zéro quand tu vois des joueurs a la ramasse comme Tolisso Sulc a la mi temps tu les sors tu fait entrer Merah a la place de Sulc et Tessmann a la place de Tolisso et Openda quand il sort la moindre des choses sait de faire entrer Himbert il n est même pas sur la feuille de match ou d essayer de donner du temps de jeu a Duranville. Quand on vois qu on finit tout les matchs avec TOLISSO avant centre alors qu on a plus de joueurs a la construction honnêtement je ne comprends pas

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Rappelons que Gomes n'avait pas été bon avec l'OM sur ses premiers mois l'an dernier au point de voir l'OM le prêter à Wolverhampton où ça s'est encore plus mal passé. Il n'est donc pas surprenant de voir ce joueur ne pas réussir cette année. Il n'est à l'OM que parce que l'OM n'a plus de moyen et que personne n'a voulu l'acheter... Près de 50% des joueurs ayant plus de 2 ans en pro sont des joueurs de retour de prêts très souvent non concluant (Meite, Harit, Moumbagna, Cornélius, Gomes, Garcia et Maupay). Tu ajoutes des joueurs qui n'ont pas voulu partir (Paixao, hojberg et Aguerg), 1 remplaçant (De Lange), 2 titulaires (Weah et Gouiri) et quelques jeunes... c'est ton effectif... Forcément que tu galères

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