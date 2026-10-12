PSG : « Milice », le mot qui fait bondir le Qatar

Le PSG a été sans pitié avec ses propres supporters ce samedi soir face au Mans, supprimant du Parc une banderole de soutien au mouvement lycéen. Une banderole trop politique pour le club parisien.

Scène inhabituelle ce samedi soir au Parc des Princes, où des supporters ont quitté le stade au coeur de la première période, avant de revenir après le repos. Le but n’était pas d’aller à la buvette en avance, mais bien de protester contre une décision du PSG d’interdire une banderole en soutien au mouvement lycéen. « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », avait ainsi lancé le Collectif Ultras Paris, pour dénoncer les violences policières lors des récentes manifestations à Paris et dans plusieurs villes de France.

Un mot a dérangé le PSG

Mais la banderole n’est restée que quelques minutes dans le virage Auteuil, avant d’être retirée par la force par les stadiers. S’en est suivie un retrait d’une majorité des supporters du PSG pour protester contre cette décision arbitraire et incomprise. Des explications ont eu lieu avec des référents du PSG pendant la mi-temps du match face au Mans. Selon RMC, c’est le mot « milice » qui aurait pu déranger le club de la capitale. Si le terme fait référence historiquement à une police politique guidée par le pouvoir, des attaques plus virulentes ont déjà été vues sur des banderoles dans des stades français.

Aucun support à des fins idéologiques n’est en tout cas autorisé dans le Parc des Princes, et c’est ce que les représentants du club ont expliqué au Collectif Ultras Paris, qui est bien sagement revenu à sa place en seconde période. Sans obtenir non plus un rendez-vous avec les responsables du club pour éclaircir ce point. C’est bien le PSG qui fait la loi au Parc des Princes, et qui n’hésite pas à retirer ce qui ne lui plait pas, surtout si cela correspond à la politique du club en matière de banderoles ou d’affichages.

Cela n’empêchera pas le Collectif Ultras Paris de passer vite à autre chose, puisqu’ils seront 3000 supporters du PSG ce mercredi pour soutenir leur équipe face à Manchester City.