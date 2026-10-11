PSG : Akliouche pour 50 ME, c’est un coup de génie

Sitôt son premier but marqué avec le PSG, Maghnès Akliouche a été complimenté par Luis Enrique, pour qui Paris a vraiment fait une très belle affaire avec l'ancien monégasque.

Maghnès Akliouche a enfin débloqué son compteur de buts ce week-end, à l’occasion de la venue du Mans au Parc des Princes. Encore une fois titulaire pour cette rencontre, l’international français possède la confiance de Luis Enrique, qui lui a déjà donné plus 500 minutes de temps de jeu. De quoi permettre au milieu offensif de se montrer à son avantage même s’il ne convainc pas encore.

Mais toujours aussi défiant avec les journalistes, comme cela avait été le cas quand il avait trouvé Ousmane Dembélé époustouflant avec les Bleus avant de le laisser au repos une semaine, Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de ce joueur pour qui le PSG a tout de même lâché 50 millions d’euros cet été. Malgré ces débuts timorés, l’entraineur espagnol est persuadé de pouvoir compter sur un joueur qui va impacter son équipe dans les mois à venir.

« Pour moi, Maghnes a été le meilleur joueur ou un des meilleurs de ce match, j’aime tout de Maghnes Akliouche, tout ! La manière dont il joue comme numéro 9, la manière dont il joue comme ailier, la manière dont il joue comme milieu, sa capacité technique, physique… Je ne suis pas surpris de ce que j’ai vu, car je connais les joueurs avant qu’ils arrivent. Mais Maghnes, c’est une belle surprise pour nous, je suis très content de l’avoir », a livré un Luis Enrique assez dithyrambique sur les qualités de l’ancien de l’AS Monaco.

A confirmer dans les gros matchs, où il faudra voir si Luis Enrique osera mettre sur le banc un des membres de son milieu de terrain pour faire de la place à Akliouche. Pour le moment, cela semble prématuré, mais avec l’entraineur du PSG, il ne faut jurer de rien.