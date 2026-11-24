Les supporters ont été ravis d'apprendre qu'Adidas faisait son retour sur les maillots de l'OM. La marque allemande a misé très gros, et va frapper fort la saison prochaine.

En dépit des grosses difficultés économiques bien connues de l’Olympique de Marseille, il y a des motifs d’espoirs pour les nombreux fans de l’OM. Malgré les nombreux départs, l’équipe reste compétitive et réalise un début de saison correct. La volonté ferme de Frank McCourt, aidé en ce sens par la DNCG, d’en finir avec le déficit structurel va donner une meilleure santé financière au club provençal. Et repartir sur des bases saines pour les années à venir ? C’est en tout cas le but.

Logo à l'ancienne pour Adidas et l'OM

De son côté, Stéphane Richard se fait assez discret, mais le nouveau président de l’OM travaille sur de nouveaux contrats qui permettront à Marseille de progresser sur le plan économique. C’est le cas avec le départ anticipé de Puma, qui va céder sa place avec un an d’avance à Adidas pour être l’équipementier du club olympien. La firme allemande va mettre jusqu’à 35 millions d’euros pour s’occuper des tenues officielles de l’OM, dans un deal qui remet le club phocéen à un très bon niveau européen.

Et pour frapper fort avec ce retour très attendu, Adidas prépare des tenues qui se veulent marquantes, avec des rappels historiques. Spécialisé dans les sorties de maillots en avance, le site Footy Headlines a dévoilé la tenue que vont porter les joueurs olympiens la saison prochaine, pour la première avec le retour de l’équipementier aux trois bandes. Le maillot extérieur a par exemple été dévoilé, avec un bleu ciel rétro, et le retour du logo Adidas en trèfle, associé à la gamme Adidas Original, et légendaire depuis son introduction dans les années 1970. Et pour couronner le tour, la marque allemande va apposer un logo historique de l’OM, avec le monogramme entrelacé qui est très apprécié par les supporters, et bien loin des changements de logo de ces dernières années.

Si cette tenue devait se confirmer, ce serait certainement vu comme un sans-faute pour le retour d’Adidas, qui a payé très cher pour gérer les maillots de l’OM, et compte bien faire un carton dès sa première année.