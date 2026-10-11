TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à une bonne entrée en matière en septembre dernier, le Paris Saint-Germain va passer un premier vrai test en Ligue des Champions cette semaine face à Manchester City.

Quelle heure pour Manchester City - PSG ?

mercredi 14 octobre à 21h00 à l’Etihad Stadium. Manchester City contre le Paris Saint-Germain, c’est le premier gros de la saison en Ligue des Champions ! Il faut dire que les deux clubs dominent un peu la C1, avec trois titres lors des quatre dernières saisons dont deux de suite pour le PSG . C’est donc un vrai match au sommet que les fans du football européen auront droit cette semaine. Cette rencontre se jouera ceà l’Etihad Stadium.

Sur quelle chaîne suivre Manchester City - PSG ?

Comptant pour la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, cette rencontre au sommet entre les Citizens et les Parisiens sera diffusée en exclusivité sur Canal+.

Les compos probables de Manchester City - PSG :

Sous les ordres de l’Italien Enzo Maresca, qui a pris la suite de Pep Guardiola l’été dernier, Manchester City réalise un très joli début de saison. Vainqueur de Liverpool dimanche (3-0), le club mancunien est leader de la Premier League avec trois points d’avance sur Arsenal. Également bien parti en Ligue des Champions avec une victoire 2-0 contre Porto en septembre dernier, le club anglais veut poursuivre sa très bonne série face au PSG

La compo probable de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly - Anderson, Enzo Fernandez - Doku, Cherki, Semenyo - Haaland.

Bien revenu aux affaires en L1, avec trois victoires de suite qui a permis une remontée dans le Top 6 à trois points du leader monégasque, le PSG est déjà en place en C1. Leader de la phase régulière après son impressionnante victoire face à Bratislava en septembre (6-1), Paris va chercher à conserver son statut en réalisant un bon match contre City. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Mayulu.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.