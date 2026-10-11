Vitinha LDC

TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Suite à une bonne entrée en matière en septembre dernier, le Paris Saint-Germain va passer un premier vrai test en Ligue des Champions cette semaine face à Manchester City.

Quelle heure pour Manchester City - PSG ?

Manchester City contre le Paris Saint-Germain, c’est le premier gros de la saison en Ligue des Champions ! Il faut dire que les deux clubs dominent un peu la C1, avec trois titres lors des quatre dernières saisons dont deux de suite pour le PSG. C’est donc un vrai match au sommet que les fans du football européen auront droit cette semaine. Cette rencontre se jouera ce mercredi 14 octobre à 21h00 à l’Etihad Stadium.

Sur quelle chaîne suivre Manchester City - PSG ?

Comptant pour la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, cette rencontre au sommet entre les Citizens et les Parisiens sera diffusée en exclusivité sur Canal+.

Les compos probables de Manchester City - PSG :

Sous les ordres de l’Italien Enzo Maresca, qui a pris la suite de Pep Guardiola l’été dernier, Manchester City réalise un très joli début de saison. Vainqueur de Liverpool dimanche (3-0), le club mancunien est leader de la Premier League avec trois points d’avance sur Arsenal. Également bien parti en Ligue des Champions avec une victoire 2-0 contre Porto en septembre dernier, le club anglais veut poursuivre sa très bonne série face au PSG.

Lire aussi

PL : Manchester City éteint Liverpool, c’est le carton pleinPL : Manchester City éteint Liverpool, c’est le carton plein
La compo probable de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly - Anderson, Enzo Fernandez - Doku, Cherki, Semenyo - Haaland.
Bien revenu aux affaires en L1, avec trois victoires de suite qui a permis une remontée dans le Top 6 à trois points du leader monégasque, le PSG est déjà en place en C1. Leader de la phase régulière après son impressionnante victoire face à Bratislava en septembre (6-1), Paris va chercher à conserver son statut en réalisant un bon match contre City. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Mayulu.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Champions League

14 octobre 2026 à 21:00
Manchester CityManchester City logo
21:00
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Articles Recommandés
ICONSPORT_376276_0115
OM

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Kolo Muani
Serie A

Serie A : Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

Harit
Ligue 1

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Fil Info

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs
Serie A : Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari
L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
PL : Pogba veut voir City être sévèrement puni
PSG : Akliouche pour 50 ME, c’est un coup de génie
Liverpool : L’arnaque Barcola, les Anglais sont choqués
Pierre Sage sort l’artillerie lourde pour taper l'OL
Real : Mourinho fait grève, la vraie raison dévoilée

Derniers commentaires

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Un victoire à l'arrachée contre le plus mauvais club de L1 et une grosse embrouille, vous trouvez ça rassurant ?

EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane

Le fantôme Dem n'a rien à faire en EDF.

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Il fallait sortir de cette zone rouge le plus vite possible et mettre un terme a cette série négative de 6 défaites consécutives. C'est chose faite.

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

Ton petit ? On aura tout vu de ta part. Tu continues à dire que je me prends pour un comptable alors que je te donne des infos que tout le monde connaît (sauf toi) et tu prends ces infos pour des chiffres ou des bilans. Sergio33 qui se prend pour un expert comptable, un expert en droit et en lois, un expert en foot et en lois du jeu, un expert en tout ... alors qu'il est d'une nullité et d'une stupidité affligeantes. Un idiot qui passe sa vie ici à écrire des âneries et qui nous fait perdre notre temps à essayer de lui répondre. Et à chaque fois, il nous sort des répliques aussi nulles les unes que les autres, juste pour avoir le dernier mot. Que pouvons nous attendre d'un énergumène qui possède le QI d'une huître et qui se prend pour le grand des savants ?!!! Tu devrais vraiment te faire soigner.

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

Angers Vs Marseille. Hum.... ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading