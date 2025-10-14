PSG : Messi met un uppercut à Paris en plein mercato

A la recherche de la pépite de demain, le PSG a flashé sur Gilberto Mora. Mais le milieu offensif mexicain de 17 ans a tapé dans l’oeil de nombreux clubs en Europe et aux Etats-Unis, où Lionel Messi tente de le convaincre de signer à Miami.

Brillant à la Coupe du monde U20 avec le Mexique, Gilberto Mora est le joueur dont tout le monde parle en ce mois d’octobre. Le milieu offensif du Club Tijuana est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain , du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de Manchester United. Tout le monde s’arrache le natif de Tuxtla Gutiérrez, auteur de 5 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison au Mexique. Son profil plaît notamment à Luis Campos et à Luis Enrique, qui souhaitent poursuivre dans leur stratégie de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, comme ils l’ont fait ces dernières années avec Willian Pacho, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Joao Neves et Vitinha.

La concurrence est rude pour le PSG à l’échelle européenne mais pas uniquement. Aux Etats-Unis aussi, on rêve de mettre le grappin sur Gilberto Mora. La preuve, Mundo Deportivo nous apprend que Lionel Messi s’implique personnellement pour tenter de convaincre le joueur mexicain de le rejoindre à l’Inter Miami. L’ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain tente actuellement de jouer de son influence pour que le jeune talent mexicain accepte de rejoindre une étape intermédiaire en passant par l’Inter Miami avant de filer d’ici quelques années dans un top club européen.

On ignore pour l’instant la somme que le club américain est prêt à poser sur la table pour faire de Gilberto Mora un coéquipier de Messi, Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Une chose est en tout cas certaine, le PSG va devoir composer avec la concurrence de son ancien numéro 30 dans ce dossier où Arsenal est également attentif. Cette Coupe du monde U20 aura en tout cas boosté de façon incroyable la cote du joueur de 17 ans, dont la carrière s’apprête à basculer quoi qu’il arrive dans une nouvelle dimension.