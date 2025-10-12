Manchester United menace le PSG d'un hold-up

Le prodige mexicain Gilberto Mora n'en finit plus de séduire. Après un Mondial U20 solide au Chili, le milieu offensif de 16 ans se prépare déjà à venir en Europe. Le PSG et les géants espagnols sont favoris dans le dossier mais Manchester United veut créer la surprise.

Le Mexique s'est découvert une pépite ces derniers mois et l'Europe est impatiente de la récupérer. A 16 ans, Gilberto Mora est devenu indispensable pour son club et sa sélection ou plutôt ses sélections. Ce jeune milieu offensif était le leader de l'équipe U20, éliminée du Mondial au Chili la nuit dernière, mais il a aussi été utilisé en A cet été. Le joueur de Tijuana se distingue par des qualités techniques très au-dessus de la moyenne et un sens du but déjà aiguisé. De quoi lui promettre un transfert dans un gros club européen.

Man United, nouvelle menace pour le PSG

Le Paris Saint-Germain de Luis Campos est un candidat déclaré pour Gilberto Mora depuis plusieurs mois. Les Parisiens bataillent avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour valider ce recrutement. Alors que le prix du Mexicain tournait autour des 15 millions d'euros, le Barça est prêt à donner 20 millions d'euros pour chiper Gilberto Mora. Mais, les Catalans ne peuvent pas fanfaronner trop vite. Un nouvel acteur s'insère dans ce feuilleton en la personne de Manchester United.