ICONSPORT_263520_0176

Manchester United menace le PSG d'un hold-up

Mercato12 oct. , 15:30
parMehdi Lunay
0
Le prodige mexicain Gilberto Mora n'en finit plus de séduire. Après un Mondial U20 solide au Chili, le milieu offensif de 16 ans se prépare déjà à venir en Europe. Le PSG et les géants espagnols sont favoris dans le dossier mais Manchester United veut créer la surprise.
Le Mexique s'est découvert une pépite ces derniers mois et l'Europe est impatiente de la récupérer. A 16 ans, Gilberto Mora est devenu indispensable pour son club et sa sélection ou plutôt ses sélections. Ce jeune milieu offensif était le leader de l'équipe U20, éliminée du Mondial au Chili la nuit dernière, mais il a aussi été utilisé en A cet été. Le joueur de Tijuana se distingue par des qualités techniques très au-dessus de la moyenne et un sens du but déjà aiguisé. De quoi lui promettre un transfert dans un gros club européen.

Man United, nouvelle menace pour le PSG

Le Paris Saint-Germain de Luis Campos est un candidat déclaré pour Gilberto Mora depuis plusieurs mois. Les Parisiens bataillent avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour valider ce recrutement. Alors que le prix du Mexicain tournait autour des 15 millions d'euros, le Barça est prêt à donner 20 millions d'euros pour chiper Gilberto Mora. Mais, les Catalans ne peuvent pas fanfaronner trop vite. Un nouvel acteur s'insère dans ce feuilleton en la personne de Manchester United.
Les Red Devils convoitent Gilberto Mora selon les informations du journaliste Ekrem Konur. Déclassé en Premier League et en Europe, le club mancunien ne laissera pas filer un jeune talent susceptible d'incarner la reconstruction future du triple vainqueur de la Ligue des champions. Manchester United a besoin « à tout prix » de Mora, ce qui implique forcément de surenchérir financièrement. Le PSG est prévenu. Il devra faire l'offre parfaite à Gilberto Mora, à son entourage ainsi qu'au club de Tijuana pour rafler la mise.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0201
OL

OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

ICONSPORT_265806_0122
FC Nantes

FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

psg beraldo vendu paris met une condition iconsport 264442 0204 2 397610
PSG

Le Barça refuse un défenseur du PSG

ICONSPORT_272230_0572
Ligue 1

TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill

Fil Info

17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais
17:00
FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue
16:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
16:30
Le Barça refuse un défenseur du PSG
16:00
TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real Madrid
14:30
OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal
14:00
L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

Derniers commentaires

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

Par contre Lyon sur la gestion financière doit prendre exemple sur Marseille

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Premièrement je n ai aucune haine contre le PSG et avec de véritables supporters, j en parle avec objectivité et sans voir UNIQUEMENT le négatif contrairement a toi Ce sont ces nouveaux spectateurs ( non des supporters ) qui me font rire et j avoue en profiter avec plaisir Deuxièmement, tu te contredis encore une fois, tu mentionnes de l indifférence pour ce club mais tu indiques une information sur notre renard argenté que je ne savais même pas

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Toujours pas de rep pour ton palmarès sans son parisien.. le mec s est prit pour la juve bayern Liverpool benfica etc....🤭🤭🤭🤭🤭

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu tends le bâton pour te faire battre hein. Greg Roi est persuadé que tu es venu hein, tu n'es pas gentil avec ton fiancé, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Alors prends tout ton temps, rires. Je t'ai expliqué, tu ne comprends pas, tant pis pour toi, Raymond D, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading