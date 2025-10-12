ICONSPORT_263746_0168

Gilberto Mora au PSG, le Barça fait irruption

12 oct.
Mehdi Lunay
Le PSG regarde attentivement la Coupe du monde U20 au Chili et ce n'est pas forcément pour l'Equipe de France. Le club parisien lorgne sur le jeune talent mexicain Gilberto Mora (16 ans). Un transfert est même espéré mais le FC Barcelone accélère sur ce dossier.
Avec le refus des clubs de Ligue 1 de libérer plusieurs joueurs, l'Equipe de France n'aligne pas sa meilleure équipe possible au Chili pour la Coupe du monde U20. C'est le contraire au Mexique avec la jeune pépite locale Gilberto Mora. Le milieu offensif de 16 ans est le leader technique d'El Tri dans le tournoi après avoir été déjà utilisé en A cet été pour la Gold Cup. Le joueur de Tijuana réalise une belle compétition en U20 avec 3 buts et 2 passes décisives pour envoyer son pays en quart de finale. De quoi augmenter un peu plus sa cote au mercato.

20 ME pour Mora, le Barça attaque

Les prétendants de Gilberto Mora sont nombreux et prestigieux en Europe. Le Paris Saint-Germain en fait partie, s'étant positionné sur l'adolescent depuis plusieurs mois déjà à la demande de Luis Campos. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les principaux concurrents des Parisiens à ce stade. L'agente de Mora, la célèbre Rafaela Pimenta, indiquait récemment que son client pourrait être vendu par Tijuana pour 15 millions d'euros. Néanmoins, le Barça ne l'entend pas de cette oreille.
Selon les informations du média espagnol Fichajes, le club catalan prépare une offre de 20 millions d'euros pour récupérer à coup sûr le prodige mexicain. Une somme non négligeable pour les Blaugrana, toujours en difficulté sur le plan financier. De quoi convaincre le club de Gilberto Mora Tijuana. Il faudra ensuite se mettre en conformité avec les règlements de la FIFA sur les transferts des joueurs mineurs. Une chose est sûre, les 16 ans de Mora n'inquiètent pas le Barça qui a pris l'habitude de lancer tôt ses pépites comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi récemment.  
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

