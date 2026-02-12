Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Pierre Sage est sans conteste l’un des entraîneurs de la saison en Ligue 1. Ses premiers mois au RC Lens sont excellents et l’OL n’y est pas complètement étranger selon le technicien de 46 ans.

Successeur de Will Still au RC Lens depuis cet été, Pierre Sage a totalement réussi ses premiers pas chez les Sang et Or . L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais est à la lutte pour le titre avec le Paris Saint-Germain et le jeu proposé par son équipe fait le bonheur de Bollaert depuis plusieurs mois. Tout est rose pour Pierre Sage à Lens et son aventure à l’OL n’y est pas pour rien. Dans une interview accordée à RMC, l’entraîneur français de 46 ans a avoué que son passage sur le banc de Lyon, même s’il a été viré par John Textor après plus d’un an sur le banc, lui a permis de gagner une vraie crédibilité. Ce qui a facilité son adhésion au vestiaire lensois lors de son arrivée dans le Nord cet été.

« Quand j’arrive à Lyon, je ne suis personne et effectivement, la greffe prend bien car on est dans une situation d’urgence et il y a beaucoup d’amour entre tout le monde. Quand j’arrive à Lens, même si j’ai été viré de l’OL, malgré tout j’étais l’entraîneur de l’OL et ça me donne un autre statut quand j’arrive dans le vestiaire. Pour moi à Lens c’était le challenge le plus important professionnellement dans ma vie » a d’abord avoué Pierre Sage sur les ondes de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre.

« Réussir dans le contexte lyonnais était une chose, réussir ailleurs en était une autre. Je n’ai jamais la pression, la seule pression que j’ai, c’est que les joueurs progressent à l’entraînement et soient heureux d’être là. Le CV a un impact, le foot est un milieu de référence. La première chose que l’on fait quand un entraîneur arrive, on regarde dans quel club il a été, quels ont été ses résultats, quelle était sa moyenne de points » a conclu l’ancien entraîneur de l’OL. Si Pierre Sage n’est pas regretté à Lyon au vu du parcours de Paulo Fonseca, il est néanmoins certain que John Textor a lâché un excellent coach en janvier 2025. Une aubaine pour Lens, où le technicien français passé par le Red Star brille depuis juillet dernier.