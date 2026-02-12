Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

J'étais l’entraîneur de l’OL et ça me donne un autre statut à Lens- Pierre Sage
Un entraîneur de très haut niveau , il va représenter la france au plus haut niveau (je pense et j'espère).
C’est bon tkt pas besoin de le défendre on sait très bien que c’est le cancer du foot français
on l'a achetre plus chere que la vente dc pas de plus value
Noooooooon pas lui ! Un feneant de la pire espèce !!!
Tu donnes bien ton avis, alors pourquoi pas lui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🗣💬 Pierre Sage, entraîneur du RC Lens : "Quand j'arrive à Lyon, je ne suis personne. Quand j'arrive à Lens, même si je me suis fait virer de l'OL, j'arrive avec un autre statut dans le vestiaire. C'était le challenge pro le plus important dans ma vie."