Bruno Guimaraes au PSG, une très bonne nouvelle tombe

PSG11 févr. , 16:40
parCorentin Facy
Le PSG espère renforcer son milieu de terrain l’été prochain et un nom fait rêver les supporters parisiens, celui de Bruno Guimaraes. Cela tombe bien, l’international brésilien a de fortes chances de quitter Newcastle.
Très discret sur le marché des transferts ces derniers mois, le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer l’été prochain. Le club de la capitale a d’ores et déjà prévu d’investir, notamment pour renforcer son milieu de terrain. L’idée est de concurrencer Joao Neves, Vitinha ou encore Warren Zaïre-Emery et d’anticiper un potentiel départ de Fabian Ruiz, dont le contrat avec le PSG expire en juin 2027. Cet hiver, le jeune Dro Fernandez s’est engagé avec le club de la capitale mais Luis Campos souhaite aussi faire venir une valeur sûre dans ce secteur de jeu.
A en croire le journaliste Ekrem Konur, un international brésilien évoluant en Premier League plaît beaucoup au champion d’Europe en titre : Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain de Newcastle est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat anglais à son poste depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2022 pour 40 millions d’euros.

Bruno Guimaraes sur le départ à Newcastle

Selon notre confrère, le Paris SG a toutes ses chances dans ce dossier puisque l’avenir de Bruno Guimaraes chez les Magpies « est incertain ». La star brésilienne pourrait être tentée de passer un cap dans sa carrière en rejoignant un top club européen capable de lutter pour le titre national et pour la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui va cependant devoir sortir l’artillerie lourde pour rafler la mise. Et pour cause, la concurrence sera énorme dans ce dossier.

Un renfort idéal pour le PSG

Ekrem Konur affirme qu’outre Paris, Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone sont également intéressés par un potentiel transfert de Bruno Guimaraes. Du côté de Newcastle, on souhaite évidemment garder l’international brésilien le plus longtemps possible. En cas de vente, un transfert de minimum 100 millions d’euros est espéré par le pensionnaire de Saint-James Park. Le PSG n’est plus habitué à signer de tels chèques ces derniers mois et il sera intéressant de voir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi seront prêts à faire une telle folie pour l’ancien joueur de l’OL.

