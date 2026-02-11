Le PSG bataille pour un boucher à 90 ME

Dans la préparation de son mercato estival, le Paris Saint-Germain pense à recruter un défenseur central. Le club de la capitale a coché le nom de l’Argentin Cristian Romero, une cible difficile à atteindre à cause de la concurrence et du prix fixé par Tottenham.

Plutôt discret durant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain sera sans doute plus actif cet été. Le champion d’Europe, qui a seulement enregistré la signature du jeune Dro Fernandez en janvier, pourrait bien renouveler une partie de son effectif. On peut s’attendre à du renfort pour l’entrejeu en manque de solutions derrière les titulaires. Le constat vaut également pour la charnière centrale où Lucas Beraldo affiche régulièrement ses limites, tandis que l’Ukrainien Illya Zabarnyi ne répond pas aux attentes depuis son arrivée l’été dernier.

C’est peut-être ce qui explique pourquoi le Paris Saint-Germain s’est positionné sur le dossier Cristian Romero (27 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, le club de la capitale fait partie des nombreux courtisans du défenseur central de Tottenham. Le spécialiste mercato cite également l’Atlético Madrid, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid qui a pris des renseignements, et dont le président Florentino Pérez serait prêt à investir massivement. Il faudra effectivement mettre la main à la poche pour s’offrir l’Argentin.

Romero n'est pas un tendre

Afin de racheter les trois années de contrat de leur cadre, les Spurs réclament entre 80 et 90 millions d’euros. Le montant énorme n’a pas l’air de refroidir les formations intéressées. Pas plus que la réputation de Cristian Romero. En Angleterre, le champion du monde 2022 est connu pour son agressivité et son vice. Ce n’est pas un hasard si, avec ses six cartons rouges avec Tottenham toutes compétitions confondues, le Londonien est le joueur de Premier League le plus souvent exclu depuis son arrivée en août 2021. Autant dire qu’une charnière composée de Cristian Romero et de Willian Pacho ferait reculer pas mal d’attaquants.