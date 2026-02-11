Cristian Romero

Le PSG bataille pour un boucher à 90 ME

PSG11 févr. , 22:00
parEric Bethsy
1
Dans la préparation de son mercato estival, le Paris Saint-Germain pense à recruter un défenseur central. Le club de la capitale a coché le nom de l’Argentin Cristian Romero, une cible difficile à atteindre à cause de la concurrence et du prix fixé par Tottenham.
Plutôt discret durant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain sera sans doute plus actif cet été. Le champion d’Europe, qui a seulement enregistré la signature du jeune Dro Fernandez en janvier, pourrait bien renouveler une partie de son effectif. On peut s’attendre à du renfort pour l’entrejeu en manque de solutions derrière les titulaires. Le constat vaut également pour la charnière centrale où Lucas Beraldo affiche régulièrement ses limites, tandis que l’Ukrainien Illya Zabarnyi ne répond pas aux attentes depuis son arrivée l’été dernier.
C’est peut-être ce qui explique pourquoi le Paris Saint-Germain s’est positionné sur le dossier Cristian Romero (27 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, le club de la capitale fait partie des nombreux courtisans du défenseur central de Tottenham. Le spécialiste mercato cite également l’Atlético Madrid, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid qui a pris des renseignements, et dont le président Florentino Pérez serait prêt à investir massivement. Il faudra effectivement mettre la main à la poche pour s’offrir l’Argentin.

Romero n'est pas un tendre

Afin de racheter les trois années de contrat de leur cadre, les Spurs réclament entre 80 et 90 millions d’euros. Le montant énorme n’a pas l’air de refroidir les formations intéressées. Pas plus que la réputation de Cristian Romero. En Angleterre, le champion du monde 2022 est connu pour son agressivité et son vice. Ce n’est pas un hasard si, avec ses six cartons rouges avec Tottenham toutes compétitions confondues, le Londonien est le joueur de Premier League le plus souvent exclu depuis son arrivée en août 2021. Autant dire qu’une charnière composée de Cristian Romero et de Willian Pacho ferait reculer pas mal d’attaquants.
C. Romero

C. Romero

ArgentinaArgentine Âge 27 Défenseur

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs21
Buts4
Passes décisives1
Jaune9
Rouge1
Jaune Rouge1

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_188784_0004
OM

OM : Walid Regragui, Igor Tudor, le dossier de l'entraîneur s'enflamme

ICONSPORT_331812_0015
Premier League

Ang : City s'amuse, Arsenal sous la menace

ICONSPORT_255064_0501
Ligue 1

L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG

Fil Info

11 févr. , 22:30
OM : Walid Regragui, Igor Tudor, le dossier de l'entraîneur s'enflamme
11 févr. , 22:26
Ang : City s'amuse, Arsenal sous la menace
11 févr. , 22:18
L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG
11 févr. , 21:50
OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire
11 févr. , 21:30
OM : Sergio Conceição s'y voit déjà
11 févr. , 21:00
L1 : De Tavernost fait machine arrière, le PSG sous pression
11 févr. , 20:30
L'aveu étonnant de l'OL sur ses objectifs cette saison
11 févr. , 20:00
Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Derniers commentaires

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Le seul sui cadrait avec ta description était D'D et effectivement c'est le seul à avoir apporté la gloire à l'OM au 21e siècle

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.

Le PSG bataille pour un boucher à 90 ME

Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches

OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire

Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...

OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Ça serait le meilleur coup

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading