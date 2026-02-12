L'OM gagne enfin de l'argent, McCourt fait un choix radical

Très marqué par le départ de Roberto De Zerbi mardi soir, Medhi Benatia a proposé à Pablo Longoria et à Frank McCourt de quitter le club. Un scénario inenvisageable aux yeux du propriétaire de l’OM.

Le départ de Roberto De Zerbi après la défaite face au Paris Saint-Germain aurait pu avoir de plus lourdes conséquences sur l’avenir de l’Olympique de Marseille à court terme. Et pour cause, le club phocéen n’est pas passé loin de voir Medhi Benatia faire lui aussi ses valises en même temps que l’entraîneur italien . Lors de discussions avec Pablo Longoria et Frank McCourt, le directeur du football de l’OM a oralement posé sa démission.

McCourt ne veut pas se séparer de Benatia

Il a rapidement été ramené à la raison par ses deux patrons, lesquels lui ont fait savoir que l’Olympique de Marseille comptait toujours sur lui et que sa mission était à présent de trouver le nouvel entraîneur qui peut incarner le projet olympien après le départ de Roberto De Zerbi. A en croire les informations de L’Equipe, Frank McCourt a insisté pour conserver Medhi Benatia dans son rôle de directeur du football.

Et ce n’est pas anodin puisque c’est précisément depuis que l’ancien joueur du Bayern Munich occupe ce rôle au club que l’OM gagne enfin de l’argent sur les transferts. « L'ancien joueur a marqué des points auprès de l'actionnaire en réalisant des plus-values, enfin, après une décennie de pertes » souligne notamment le quotidien national. En l’espace de seulement quelques mois, Medhi Benatia a réussi à réaliser des plus-values sur les transferts de Robinio Vaz, Darryl Bakola, Luis Henrique ou encore Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

