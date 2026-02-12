ICONSPORT_244000_0044

L'OM gagne enfin de l'argent, McCourt fait un choix radical

12 févr. , 14:30
Corentin Facy
0
Très marqué par le départ de Roberto De Zerbi mardi soir, Medhi Benatia a proposé à Pablo Longoria et à Frank McCourt de quitter le club. Un scénario inenvisageable aux yeux du propriétaire de l’OM.
Le départ de Roberto De Zerbi après la défaite face au Paris Saint-Germain aurait pu avoir de plus lourdes conséquences sur l’avenir de l’Olympique de Marseille à court terme. Et pour cause, le club phocéen n’est pas passé loin de voir Medhi Benatia faire lui aussi ses valises en même temps que l’entraîneur italien. Lors de discussions avec Pablo Longoria et Frank McCourt, le directeur du football de l’OM a oralement posé sa démission.

McCourt ne veut pas se séparer de Benatia

Il a rapidement été ramené à la raison par ses deux patrons, lesquels lui ont fait savoir que l’Olympique de Marseille comptait toujours sur lui et que sa mission était à présent de trouver le nouvel entraîneur qui peut incarner le projet olympien après le départ de Roberto De Zerbi. A en croire les informations de L’Equipe, Frank McCourt a insisté pour conserver Medhi Benatia dans son rôle de directeur du football.
Et ce n’est pas anodin puisque c’est précisément depuis que l’ancien joueur du Bayern Munich occupe ce rôle au club que l’OM gagne enfin de l’argent sur les transferts. « L'ancien joueur a marqué des points auprès de l'actionnaire en réalisant des plus-values, enfin, après une décennie de pertes » souligne notamment le quotidien national. En l’espace de seulement quelques mois, Medhi Benatia a réussi à réaliser des plus-values sur les transferts de Robinio Vaz, Darryl Bakola, Luis Henrique ou encore Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

Ce n’était pas vraiment le spécialité du club olympien auparavant, l’OM ayant eu beaucoup de difficulté à réaliser des plus-values en période de mercato sur la première décennie de l’ère McCourt (2016-2025). Avec Medhi Benatia à la tête des opérations, l’instabilité souvent critiquée est toujours présente mais l’Olympique de Marseille parvient au moins à en tirer profit sur le plan financier, une chose appréciée par le propriétaire américain du club, pour qui un départ de son directeur du football n’était donc pas une option en ce mois de février.
0
Derniers commentaires

Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Un entraîneur de très haut niveau , il va représenter la france au plus haut niveau (je pense et j'espère).

TV : La FIFA climatise la LFP

C’est bon tkt pas besoin de le défendre on sait très bien que c’est le cancer du foot français

OL : Un flop brésilien va rapporter 5 ME

on l'a achetre plus chere que la vente dc pas de plus value

Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM

Noooooooon pas lui ! Un feneant de la pire espèce !!!

Laurent Blanc interpellé pour entraîner l'OM

Tu donnes bien ton avis, alors pourquoi pas lui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading