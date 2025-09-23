OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Expulsé en fin de match, Roberto De Zerbi était surmotivé lors de la victoire de l'OM face au PSG. L'entraineur italien a souligné à quel point il détestait tout ce que représentait Paris pour lui.

L’OM tient enfin sa victoire de référence de l’ère McCourt face au PSG, au Vélodrome, et en Ligue 1. La victoire 1-0 suffit au bonheur des supporters marseillais, qui ont fêté ce succès dans le stade et dans les rues après la rencontre. Le contexte était particulier, et avec ses nombreux absents et ce match reporté de 24 heures, Paris semblait plus que jamais prenable pour les Olympiens. Ces derniers ont eu le mérite de jouer leur partition, et de tout donner pour aller chercher ce succès de prestige.

S’ils ont pu trouver de la motivation supplémentaire, c’est aussi dans le discours et l’attitude de Roberto De Zerbi, déchainé dès la première minute du match et dont l’expulsion avait même été annoncée d’entrée de jeu par Adil Rami, pour qui l’arbitre n’allait pas pouvoir tenir pendant 90 minutes avec les invectives de l’entraineur italien selon le consultant de Ligue 1+. Cela n’a pas manqué avec un carton rouge sur la fin du match, mais la victoire primait pour l’ancien coach de Brighton.

Mais plus que le succès et les trois points, c’était le fait d’avoir réussi à prendre le meilleur sur le PSG qui ravissait l’entraineur de l’OM. Avec un parallèle effectué avec les moyens financiers énormes du club de la capitale, hors concours en France, ce qui a le don d’agacer Roberto De Zerbi.

« Oui, c'est l'une des plus belles journées depuis mon arrivée. Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n'accepte pas dans ma philosophie. Ils représentent le pouvoir et moi le pouvoir, je n'aime pas ça. Donc j'attendais cette soirée. Mais ça ne change rien, on n'a gagné qu'un match et pris trois points », a clamé le technicien marseillais.

Désormais, c’est l’OM qui va être attendu au tournant, pour pas que cette victoire face au PSG soit un simple feu de paille. Et pour montrer que le deuxième budget de Ligue 1 tout de même, peut prendre le pouvoir des mains du club parisien sur une saison complète.