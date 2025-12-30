ICONSPORT_275905_0011

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

PSG30 déc. , 8:40
parCorentin Facy
2
Très intéressé par la signature de Franco Mastantuono l’été dernier, le PSG souhaite profiter du faible temps de jeu de l’ailier argentin au Real Madrid pour le faire venir lors de ce mercato hivernal.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour attirer Franco Mastantuono, l’ex-pépite de River Plate. L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros, une vraie déception pour Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes avaient ciblé le joueur d’1m78 pour étoffer le secteur offensif parisien mais ont été contraints de se résoudre à l’idée de le voir filer chez le rival madrilène.
Six mois plus tard, le bilan est famélique pour Franco Mastantuono au Real Madrid avec 1 but et 0 passe décisive en Liga et une très faible utilisation par Xabi Alonso. Une situation qui ressemble à une aubaine pour le PSG afin de tenter de nouveau sa chance dans ce dossier selon le site Defensa Central. Le média affirme que Paris est prêt à pardonner au crack argentin en lui offrant une seconde chance de signer dans la capitale française.
Une potentielle arrivée dès janvier validée par Luis Enrique, qui pousse en interne pour faire venir le numéro 30 du Real Madrid selon le média spécialisé. Le journaliste Borja Diaz insiste sur le fait que c’est à la demande de Luis Enrique que le PSG va remettre la gomme pour essayer de rafler la mise dans le dossier Franco Mastantuono. Cette piste, bien que séduisante et onéreuse, sera toutefois difficile à mener à son terme pour le champion d’Europe en titre. Et pour cause, malgré sa faible utilisation par Xabi Alonso et son adaptation difficile, l’Argentin garde la confiance du board madrilène et notamment de Juni Calafat, le directeur du recrutement.

Le Real refuse de le vendre au PSG

A tel point que selon Defensa Central, le Real a « définitivement fermé la porte à un départ de l’Argentin et n’envisage pas cette possibilité ». Pour conclure son papier, le média espagnol ajoute toutefois qu’en cas de grosse offre, le Real Madrid pourrait ouvrir la porte à Franco Mastantuono… sauf pour un départ au PSG, un scénario inenvisageable pour Florentino Pérez qui ne souhaite pas faire cette fleur à Nasser Al-Khelaïfi. Le début d’une guerre froide entre les deux dirigeants ? Rappelons que dans le même temps, le Real Madrid rêve de Vitinha, un joueur jugé intransférable par la direction parisienne. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_266871_0044
OL

OL : Fonseca veut Benjamin Dominguez à Lyon !

l om relance deja l assaut pour samardzic iconsport 243639 0114 398290
OM

L'OM fonce sur un renfort serbe à 15 ME

ICONSPORT_279505_0531
OM

OM : Aubameyang rentre blessé à Marseille

ICONSPORT_280896_0079
PSG

Le futur Vitinha bientôt au PSG, c'est parti

Fil Info

30 déc. , 12:20
OL : Fonseca veut Benjamin Dominguez à Lyon !
30 déc. , 12:00
L'OM fonce sur un renfort serbe à 15 ME
30 déc. , 11:42
OM : Aubameyang rentre blessé à Marseille
30 déc. , 11:40
Le futur Vitinha bientôt au PSG, c'est parti
30 déc. , 11:20
OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain
30 déc. , 11:00
Accord total, Sissoko débarque à Nantes
30 déc. , 10:40
OL : Une star polonaise à Lyon pour un prix bluffant ?
30 déc. , 10:20
Nantes : Kita cash sur le cas Mwanga
30 déc. , 10:00
OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading