PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

Très intéressé par la signature de Franco Mastantuono l’été dernier, le PSG souhaite profiter du faible temps de jeu de l’ailier argentin au Real Madrid pour le faire venir lors de ce mercato hivernal.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour attirer Franco Mastantuono , l’ex-pépite de River Plate. L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros, une vraie déception pour Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes avaient ciblé le joueur d’1m78 pour étoffer le secteur offensif parisien mais ont été contraints de se résoudre à l’idée de le voir filer chez le rival madrilène.

Six mois plus tard, le bilan est famélique pour Franco Mastantuono au Real Madrid avec 1 but et 0 passe décisive en Liga et une très faible utilisation par Xabi Alonso. Une situation qui ressemble à une aubaine pour le PSG afin de tenter de nouveau sa chance dans ce dossier selon le site Defensa Central. Le média affirme que Paris est prêt à pardonner au crack argentin en lui offrant une seconde chance de signer dans la capitale française.

Une potentielle arrivée dès janvier validée par Luis Enrique, qui pousse en interne pour faire venir le numéro 30 du Real Madrid selon le média spécialisé. Le journaliste Borja Diaz insiste sur le fait que c’est à la demande de Luis Enrique que le PSG va remettre la gomme pour essayer de rafler la mise dans le dossier Franco Mastantuono. Cette piste, bien que séduisante et onéreuse, sera toutefois difficile à mener à son terme pour le champion d’Europe en titre. Et pour cause, malgré sa faible utilisation par Xabi Alonso et son adaptation difficile, l’Argentin garde la confiance du board madrilène et notamment de Juni Calafat, le directeur du recrutement.

Le Real refuse de le vendre au PSG