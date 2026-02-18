PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !

31e journée de Premier League

Wolverhampton - Arsenal : 2-2

Buts : Saka (5e), Hincapie (57e) pour Arsenal ; Bueno (61e) et Calafiori (94e csc) pour Wolverhampton

Dominateur et devant au tableau d’affichage, Arsenal a concédé un match nul dans les derniers instants à Wolverhampton. Deux points de perdus qui pourraient coûter cher dans la course au titre puisque les Gunners offrent à Manchester City l’occasion de revenir à seulement deux points en cas de succès des hommes de Pep Guardiola face à Newcastle ce samedi.