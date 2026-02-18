ICONSPORT_350934_0091

PL : Arsenal perd gros dans la course au titre !

Premier League18 févr. , 23:03
parCorentin Facy
0
31e journée de Premier League
Wolverhampton - Arsenal : 2-2
Buts : Saka (5e), Hincapie (57e) pour Arsenal ; Bueno (61e) et Calafiori (94e csc) pour Wolverhampton
Dominateur et devant au tableau d’affichage, Arsenal a concédé un match nul dans les derniers instants à Wolverhampton. Deux points de perdus qui pourraient coûter cher dans la course au titre puisque les Gunners offrent à Manchester City l’occasion de revenir à seulement deux points en cas de succès des hommes de Pep Guardiola face à Newcastle ce samedi.
0
Derniers commentaires

Le Barça contacte l’OL pour une grosse surprise

t'as raison grosse surprise 30 M€ hhhhh

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

Comme avantage il a pas un salaire de malade et pas 56 adjoint à payer

L'OM officialise la signature d'Habib Beye

C'est toujours le même Marseille les même supporters trop exigeant, la même pression

OM : Medhi Benatia fixe trois objectifs à Habib Beye

Beye il a déjà des bons joueurs sous la main, son objectif redonner confiance au joueur, si il parvient donner confiance au joueur les résultats suivront , il a du boulot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

