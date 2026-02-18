ICONSPORT_281315_0039
Ahmed Kantari

Nantes : Recalé par l’OM, il tente d’éjecter Kantari

18 févr.
Eric Bethsy
Annoncé parmi les pistes de l’Olympique de Marseille, Eric Chelle n’a pas les faveurs du nouveau patron Medhi Benatia. L’actuel sélectionneur du Nigeria tente maintenant de se rabattre sur le FC Nantes où l’entraîneur Ahmed Kantari ne parvient pas à redresser la barre.
Ahmed Kantari n’y arrive pas non plus. Nommé en décembre dernier, le successeur de Luis Catsro se heurte lui aussi aux limites de son effectif. L’entraîneur du FC Nantes, malgré les mouvements effectués durant le mercato hivernal, ne semble pas en mesure de décrocher le maintien en fin de saison. Les Canaris viennent de concéder leur cinquième défaite consécutive à Monaco (3-1), d’où l’avant-dernière place occupée après 22 journées de Ligue 1, avec trois points de retard sur le barragiste auxerrois.

Kantari sauvé, coup de tonnerre à NantesKantari sauvé, coup de tonnerre à Nantes
Rien n’incite à l’optimisme chez le pensionnaire de la Beaujoire. Mais pour le moment, Ahmed Kantari ne serait pas menacé, peut-être parce que le président Waldemar Kita ne souhaite pas désavouer son fils et directeur général Franck Kita. Quoi qu’il en soit, l’ancien consultant de Ligue 1+ a quand même intérêt à prendre des points dans les semaines à venir. D’autant qu’un autre coach tente de le pousser vers la sortie. La menace vient d’Eric Chelle que l’on annonçait parmi les potentiels remplaçants de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Malheureusement pour lui, Medhi Benatia, directeur du football aux pouvoirs désormais élargis, a bien choisi Habib Beye.
L’actuel sélectionneur du Nigéria a donc décidé de se rabattre sur le FC Nantes, révèle le journaliste Romain Molina. L’ex-défenseur central tente de se placer chez les Canaris même si le poste convoité n’est pas forcément sa priorité. En effet, la source précise qu’Eric Chelle négocie également une énorme augmentation de son salaire avec la Fédération nigériane de football. Le club nantais pourrait donc servir de moyen de pression après la troisième place obtenue à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
