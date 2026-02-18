L'OM officialise la signature d'Habib Beye

t'as raison grosse surprise 30 M€ hhhhh
Pendant ce temps là à Marseille on ne peut pas tirer un corner sans se prendre une pile sur la gueule, sans parler des dizaines de lasers verts dans les yeux des joueurs mais ça va ça passe 👌🏼
Comme avantage il a pas un salaire de malade et pas 56 adjoint à payer
C'est toujours le même Marseille les même supporters trop exigeant, la même pression
Beye il a déjà des bons joueurs sous la main, son objectif redonner confiance au joueur, si il parvient donner confiance au joueur les résultats suivront , il a du boulot
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️ Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙