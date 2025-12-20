PSG : Mastantuono supplie Paris de le faire signer

Franco Mastantuono Real

Le PSG pourrait être tenté par l’idée de réaliser quelques coups sur le marché des transferts cet hiver. Un joueur n’a d’ailleurs pas oublié le club de la capitale : Franco Mastantuono.
Le Paris Saint-Germain se dit satisfait de son effectif. Luis Enrique ne souhaite pas perturber la dynamique de son groupe, surtout lors d’un mercato hivernal. Si les champions d’Europe devaient effectuer un renfort, celui-ci devra apporter un véritable plus. Il y a quelques mois, le PSG était très intéressé par Franco Mastantuono. L’Argentin avait donné son accord au club de la capitale avant de se raviser et de signer au Real Madrid. Mais il joue très peu dans la capitale espagnole. Compte tenu de cette situation, Franco Mastantuono envisage désormais un prêt.

Mastantuono en perte de vitesse 

C’est en tout cas ce que croit savoir PSGInside-Actus. Le compte affirme en effet que l’ancien de River Plate a été proposé au Paris Saint-Germain par son agent ces dernières heures. L’idée serait qu’il termine la saison à Paris avant de revenir au Real Madrid. Mais, il y a peu de chance qu’un tel mouvement se concrétise. Les dirigeants parisiens n’ont plus du tout confiance en Mastantuono après son comportement de l’été dernier. Il devra donc se passer du Paris Saint-Germain pour relancer sa carrière au plus haut niveau.

Luis Enrique avait pourtant un plan clair pour lui et prévoyait de le faire évoluer sur le côté gauche de son attaque. D’autres clubs pourraient s’intéresser à son profil cet hiver lors du mercato. Mais une chose est sûre : il doit jouer davantage s’il veut avoir une chance d’intégrer le groupe argentin qui s’envolera pour l’Amérique du Nord afin de disputer la Coupe du monde 2026. Le Real Madrid veut prendre son temps avec lui et, malgré des débuts plutôt satisfaisants, Mastantuono a progressivement perdu du crédit aux yeux de son entraineur Xabi Alonso.
